Manajer Chelsea Thomas Tuchel Terpilih Jadi Pelatih Terbaik UEFA 2020/21

Hanya butuh waktu singkat bagi Thomas Tuchel untuk memperbaiki Chelsea, membuatnya dinobatkan sebagai pelatih terbaik UEFA 2021.

Thomas Tuchel sukses meraih penghargaan Pelatih Terbaik UEFA 2020/21 menyusul musim sensasionalnya bersama Chelsea.

Pria Jerman itu mengalahkan nama-nama beken seperti Pep Guardiola dan Roberto Mancini dalam jajak pendapat oleh para manajer sepakbola dan jurnalis di seluruh benua.

Para pelatih yang memiliki hak suara adalah mereka yang musim lalu berkompetisi di Liga Champoins, Liga Europa dan Euro 2020.

"Ini seperti mimpi," tutur Tuchel sesaat setelah menerima penghargaan itu.

"Saya tidak pernah membayangkan bisa mencapai ini ketika saya mulai melatih, jadi ini benar-benar luar biasa. Kami benar-benar bahagia," lanjutnya.

"Tentunya ini adalah usaha tim, jadi saya meraih ini atas nama seluruh staf saya, semua orang yang bekerja keras di Cobham setiap hari untuk mendorong tim hingga batasnya," tandas Tuchel.

Tuchel mendarat di Stamford Bridge pada akhir Januari lalu. Tak perlu waktu lama, dia mengubah permainan Chelsea, terutama dari sektor pertahanan.

Dia lebih mengedepankan sistem 3-4-3 untuk memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki pemain-pemain yang berada di skuadnya.

Di tangan Tuchel, Chelsea mengamankan empat besar di klasemen akhir Liga Primer Inggris, jadi finalis Piala FA dan yang paling mewah adalah menjuarai Liga Champions musim lalu.

Sepuluh besar:

1 Thomas Tuchel (Chelsea) – 378 points

2 Roberto Mancini (Italy) – 292 points

3 Josep Guardiola (Man. City) – 198 points

4 Unai Emery (Villarreal) – 64 points

5 Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 29 points

6 Antonio Conte (Inter, now free agent) – 19 points

7 Gareth Southgate (England) – 18 points

8 Christophe Galtier (LOSC Lille, now at Nice) – 16 points

9 Ole Gunnar Solskjær (Manchester United) – 14 points

10 Kasper Hjulmand (Denmark) – 11 points