Bek Chelsea Thiago Silva: Frank Lampard Paling Memahami Saya

Walau menjalin kerja sama yang singkat, Thiago Silva merasakan betul bahwa Frank Lampard adalah sosok pelatih paling mengerti dirinya.

Veteran Thiago Silva mengakui, jika bukan karena Frank Lampard, dirinya mungkin tidak akan berada di Chelsea saat ini.

Sang bek memberikan tribut untuk bekas pelatihnya tersebut, yang dipecat manajemen The blues bulan lalu untuk kemudian digantikan eks manajer pelatih Borussia Dortmund dan PSG, Thomas Tuchel.

Berbagai spekulasi soal pemecatan Lampard mencuat, mulai dari klaim adanya konflik internal antara dia dan sebagian para pemain senior, juga karena rentetan hasil inkonsisten tim sepanjang musim ini.

Bagaimanapun, Silva cukup menyayangkan Lampard dibebastugaskan dalam waktu yang relatif singkat, apalagi sang bek merapat ke Stamford Bridge karena faktor legenda Inggris itu.

Kepada Four Four Two, bek berkebangsaan Brasil itu mengatakan: "Sesegera mungkin saya katakan ya [mau gabung Chelsea], saat dia mengirimi saya foto di mana kami berjabat tangan ketika kami menjadi kapten bagi tim nasional."

"Dia memahami persis apa yang saya butuhkan dalam karier saya di usia sekarang," jelas defender berusia 36 tahun tersebut.

Silva merasa Lampard sangat memahami dirinya karena sang mantan pelatih pernah berpindah klub saat memasuki senja karier, yakni dari Chelsea ke Manchester City.

"Mungkin karena dia juga memiliki jalan karier yang sama dengan saya, ketika dia berusia 36 tahun, dia pindah dari Chelsea ke Manchester City," ucap Silva.

Mantan bek AC Milan itu bergabung ke Stamford Bridge di bursa transfer musim panas ini dengan status pemain gratis setelah kontraknya tidak diperpanjang PSG.

Silva telah membukukan 21 penampilan bagi Chelsea di seluruh kompetisi musim ini dengan mengemas dua gol.