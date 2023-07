PENJELASAN: Hampir Sepakati Judi Online, Kenapa Nilai Sponsor Chelsea Jeblok Parah?

Krisis sponsor membuat Chelsea tak berkutik, dan kini musim 2023/24 semakin mendekat...

Satu proposal sponsor Chelsea diblokir aturan Liga Primer Inggris

Satu proposal lagi diprotes fans

Kini Chelsea pakai jasa pihak ketiga untuk cari sponsor

APA YANG TERJADI?

Daily Mail melaporkan bahwa Chelsea menggunakan jasa pihak ketiga atau agensi untuk mencari sponsor baru menjelang musim baru. Dan kini The Blues menyebar proposal bagi para calon-calon sponsor, bahwa mereka bisa mejeng di jersey Chelsea hanya dengan suntikan investasi sebesar £25 juta saja. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan £40 juta per tahun yang mereka terima dari sponsor sebelumnya, Three, dan kalah jauh jika dibandingkan klub-klub ngetop lainnya.

MENGAPA CHELSEA TURUNKAN HARGA?

Senin (10/7) kemarin, Chelsea terpaksa merilis jersey anyar 2023/24 tanpa dipasangi logo sponsor di bagian depan setelah dua proposal sponsor gagal disepakati. Kontrak £60 juta dengan media penyiaran Paramount+ digagalkan karena melanggar aturan Liga Primer Inggris, sementara proposal £40 juta dengan perusahaan judi online, Stake, sudah disepakati tetapi diprotes oleh para penggemar. Mengingat musim 2023/24 dimulai bulan depan, Todd Boehly dan para petinggi lainnya ingin segera merampungkan masalah sponsor ini.

SITUASINYA:

Jersey baru Chelsea yang terinspirasi era 1990-an ini mendapat sorotan gara-gara peluncurannya yang tanpa sponsor. Bahkan tak sedikit yang mendapuknya sebagai jersey terbaik musim ini, dan ketiadaan logo sponsor itu justru membuat seragam biru tersebut terlihat makin ciamik.

DALAM FOTO:

SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA?

Pasukan Mauricio Pochettino akan memulai pramusim mereka di Amerika Serikat pada 19 Juli, melawan tim yang sama sekali tak kesulitan mendapatkan sponsor - tim League Two anyar, Wrexham.