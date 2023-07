Chelsea Pertimbangkan Transfer Bintang AS Roma Paulo Dybala

Setelah memulai babak baru di bawah arahan Mauricio Pochettino, Chelsea terus berusaha merombak skuad dengan terbaru menargetkan Dybala.

Chelsea targetkan pemain depan

Paulo Dybala bisa jadi opsi

Klausul rilis Dybala tergolong murah

APA YANG TERJADI?

Pada 2018 lalu, semua orang sepakat bahwa Paulo Dybala adalah 'the next big thing' setelah pemain Argentina itu tampil gemilang bersama Juventus. Namun, itu meleset sebagaimana gaung pemain berusia 29 tahun itu menurun usai bergabung dengan AS Roma. Chelsea, bagaimana pun, masih menganggap La Joya bisa menjadi opsi bagus setelah kehilangan Kai Havertz dan Mason Mount.

GAMBARAN BESAR

Transfer ke Liga Primer bisa menjadi penebusan untuk Dybala, yang mengalami kenaikan setelah mencapai final Liga Europa bersama Roma, dan memenangkan Piala Dunia bersama Argentina. Bagi Chelsea, harganya yang berada di angka 12 juta euro tergolong murah bagi pemain yang telah menunjukkan keunggulannya.

DALAM FOTO

BERIKUTNYA?

Klausul rilis Dybala yang sangat rendah membuat Chelsea kemungkinan akan menghadapi banyak persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain Argentina itu.