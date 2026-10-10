Manajemen Chelsea bersiap memperbarui upaya mereka untuk merekrut bek Barcelona asal Prancis, Jules Koundé, di tengah penurunan performanya serta hilangnya tempatnya di susunan utama tim Katalan dibandingkan dengan kondisinya pada musim lalu.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", bek Prancis itu merupakan salah satu nama paling menonjol, bersama Alejandro Balde, yang tidak berkembang sesuai harapan di bawah arahan pelatih Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu dikenal dengan kemampuannya mengembangkan talenta muda di dalam Barcelona, yang memungkinkan sejumlah pemain lain, khususnya Gerard Martín dan Eric García, merebut posisi utama dan mengamankan tempat mereka dengan mengorbankan pemain yang datang dari Sevilla itu, yang kini sedikit demi sedikit kehilangan menit bermainnya.

Eric García dengan jelas memantapkan dirinya sebagai pilihan utama di sisi kanan pertahanan tim, setelah peningkatan besar dalam performanya pasca kepulangannya dari masa peminjaman ke Girona, yang sebelumnya ia tinggalkan karena berada di luar perhitungan tim. Ia berhasil mengembalikan posisinya sebagai pemain internasional di skuad tim nasional Spanyol dan menjadi kartu truf serta elemen pokok bagi pelatih Hansi Flick, yang menempatkannya di posisi bek tengah, bek kanan, dan jangkar lini tengah.

Chelsea kembali mengintensifkan upaya mereka untuk mendatangkan sang pemain. Klub Inggris itu gagal menuntaskan kesepakatan untuk merekrut Jules Koundé pada musim panas 2022 meskipun sudah mendekati finalisasinya sebelum Joan Laporta turun tangan untuk menyelesaikan transfer tersebut demi kepentingan Barcelona. Namun, performa bagus yang secara umum ditampilkan bek Prancis itu membuat para petinggi di ibu kota Inggris tetap mempertahankan ketertarikan mereka terhadap jasanya dan menyampaikan hal tersebut kepada lingkungan terdekatnya dalam banyak kesempatan.

Jurnalis Matteo Moretto mengatakan dalam program "La Pizarra": "Ada beberapa klub dari Liga Primer Inggris yang mengikuti situasi sang pemain dengan sangat serius, dan klub Chelsea sudah menanyakannya pada musim panas lalu serta siap untuk kembali bergerak demi dirinya."

Moretto menegaskan dalam pernyataannya: "Jika keputusannya berada di tangan Chelsea, mereka akan menjajaki situasi tersebut selama bursa transfer musim dingin saat ini, terutama bergantung pada nominal dana yang akan diminta oleh klub Barcelona."

Chelsea bukanlah satu-satunya klub besar Eropa yang tertarik merekrut bek Prancis tersebut, karena surat kabar Jerman Bild mengisyaratkan bahwa klub Bayern Munich juga memasukkannya ke dalam daftar ketertarikan mereka.

Indikasi saat ini menegaskan bahwa manajemen klub Katalan akan mensyaratkan perolehan dana tidak kurang dari 50 juta euro sebagai ganti melepas jasa Jules Koundé dan mengizinkannya pergi, meskipun transfer ini terkait erat dengan kebutuhan Barcelona di bursa transfer, baik untuk memperkuat lini serang dengan seorang penyerang berkelas dunia maupun untuk memperkuat posisi bek sayap.

Sementara itu, sang pemain Prancis saat ini tidak berpikir untuk meninggalkan skuad klub, mengingat kelekatannya yang sangat kuat dengan kota Barcelona dan klub tersebut, dengan menegaskan dalam pernyataan sebelumnya tekad penuhnya untuk fokus mengembalikan level permainannya yang biasa dan mengamankan posisi utamanya.



