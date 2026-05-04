Chelsea mengalami kekalahan telak di kandang sendiri dari tim cadangan Nottingham Forest

Chelsea kembali menelan kekalahan telak di Liga Premier pada Senin sore. Di Stamford Bridge, tim cadangan Nottingham Forest berhasil mengungguli mereka dengan skor 1-3. Ini menandai kekalahan keenam berturut-turut bagi Chelsea di liga.

Forest, yang memutuskan untuk mengistirahatkan semua pemain utamanya menjelang leg kedua semifinal Liga Europa pada Kamis, memulai pertandingan dengan sangat baik. Mantan penyerang NEC, Taiwo Awoniyi, mencetak gol sundulan yang luar biasa hanya dalam waktu tiga menit: 0-1.

Keputusasaan langsung melanda Stamford Bridge, karena tak ada tanda-tanda tim ini akan mengakhiri rentetan hasil buruk tersebut. Meskipun Enzo Fernández sempat membentur tiang gawang dengan tendangan indah, kekhawatiran semakin membesar setelah 15 menit pertandingan berjalan.

Malo Gusto menarik kaus Awoniyi di area penalti, dan wasit Anthony Taylor menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR. Igor Jesus mengambil tanggung jawabnya dan dengan tenang mencetak gol menjadi 0-2.

Menjelang akhir babak pertama, ketegangan mendadak melanda stadion: debutan berusia 18 tahun, Jesse Derry, tergeletak tak sadarkan diri setelah tabrakan keras dengan Zach Abbott. Setelah perawatan cedera selama beberapa menit, ia dibawa keluar lapangan dengan tandu. Kondisi Derry saat ini masih belum jelas.

Karena Taylor telah memberikan penalti sebelum tabrakan tersebut, Cole Palmer mendapat kesempatan emas untuk membawa Chelsea kembali ke dalam pertandingan, tetapi ia gagal saat berhadapan langsung dengan Matz Sels. Itu sepertinya menjadi pukulan telak bagi The Blues, karena permainan mereka tidak jauh lebih baik setelah babak kedua dimulai. Pada menit ke-52, Awoniyi bahkan mencetak gol lagi: 0-3.

Setelah Robert Sanchez dan Morgan Gibbs-White juga terpaksa keluar lapangan akibat benturan keras, João Pedro tampaknya akhirnya berhasil mengakhiri puasa gol tim asal London tersebut. Penyerang tersebut menyundul bola rebound ke gawang Sels, namun golnya secara mengejutkan dianulir karena offside. Namun, pada masa injury time, pemain Brasil itu akhirnya berhasil: dengan tendangan salto yang benar-benar indah, ia menentukan skor akhir menjadi 1-3.

Dengan demikian, Chelsea membuat segalanya semakin sulit bagi diri mereka sendiri dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa, sementara Nottingham Forest tampaknya sudah hampir pasti aman. Tim yang terakhir ini juga berangkat dengan optimisme menuju leg kedua melawan Aston Villa di Liga Europa, di mana mereka mempertahankan keunggulan 0-1.