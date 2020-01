Chelsea Ajukan Kontrak Pinjaman Untuk Edinson Cavani

Chelsea ajukan tawaran peminjaman Edinson Cavani, tetapi pihak PSG lebih setuju untuk menjual langsung si striker.

dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada untuk meminjam striker mereka, Edinson Cavani, di bursa transfer Januari ini.

The Times mengklaim, pihak The Blues menindaklanjuti ketertarikan mereka pada striker veteran itu dengan melayangkan tawaran konkret, termasuk membayar biaya peminjaman dan gaji per pekan pria asal tersebut mencapai £360 ribu.

Jawara Prancis ini diklaim meminta mahar £5 juta untuk merelakan Cavani pergi bulan ini, kendati kontrak sang striker akan berakhir di Parc des Princes.

Namun para petinggi PSG tampaknya lebih tertarik untuk menjual langsung Cavani sebelum Januari berakhir. Mereka yakin, eks pilar itu masih layak dibanderol £23 juta.

Manajemen Les Parisiens tidak ingin membiarkan Cavani angkat kaki dari klub ibu kota Prancis dengan status pemain gratisan pada pengujung periode 2019/20 kelak.