Bagaimana Gaya Bermain Target Chelsea Kai Havertz? Siapa Saja Pemain Yang Menginspirasinya?

[🔵] Havertz deal updates - Official talks between Chelsea and B. Leverkusen for Kai Havertz have now started. - Chelsea want to complete Havertz deal soon and are ready to pay €80M asked by Bayer... but only after add ons. Talks on about the final fee. - Personal terms have been agreed as reported days ago. Contract until June 2025 is almost ready and Havertz would be “happy to join”. - No chance to sign Jan Oblak from Atlético Madrid at the moment. Atléti want to keep him - André Onana is one of the names on Chelsea list. #havertz #chelsea #cfc #transfers #bayer ••••••••••••••••••••••🇮🇹🇬🇧••••••••••••••••••••• [🔵] Havertz-Chelsea, gli aggiornamenti - La trattativa ufficiale tra Chelsea e Bayer Leverkusen per Kai Havertz è iniziata. - Il Chelsea apre a pagare gli 80 milioni richiesti ma solo con l’inserimento di bonus. Si tratta. - Il contratto è già pronto fino a giugno 2025 con il sì del giocatore al progetto del Chelsea. #calciomercato #kaihavertz #bundes #epl

