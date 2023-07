BOOM! Chelsea Dekati Harry Maguire Usai Bek Manchester United Itu 'Ngambek' Ban Kaptennya Dicopot

Chelsea dilaporkan mempertimbangkan transfer Harry Maguire setelah ia dicopot dari jabatan kapten Manchester United.

Manchester United ganti kapten

Maguire "sangat kecewa"

Kini dikaitkan dengan berbagai klub, termasuk Chelsea

APA YANG TERJADI?

Maguire sudah dikabari pelatih Man United, Erik ten Hag, bahwa ia dicopot dari jabatan kapten di Old Trafford setelah posisinya di utama semakin terpinggirkan. Maguire mengomentari keputusan tersebut: "Setelah berdiskusi dengan manajer, hari ini ia mengabarkan pada saya bahwa ia akan mengganti kapten [Manchester United]. Ia menjelaskan alasannya kepada saya dan meski secara personal saya teramat sangat kecewa, saya akan terus memberikan segalanya setiap kali saya mengenakan seragam ini."

SITUASINYA:

The Sub mengklaim bahwa Maguire merasa "marah, syok, dan ngambek" atas keputusan Ten Hag mencopotnya dari jabatan kapten, dan kini bek 30 tahun itu siap memutus hubungan dengan The Red Devils. West Ham, Tottenham, dan Newcastle sebelumnya sudah dikaitkan dengan Maguire – yang sampai saat ini masih berstatus bek termahal di dunia saat hijrah dari Leicestes ke Setan Merah pada 2019 di harga £85 juta.

TERLEBIH:

Laporan itu juga menyebutkan bahwa Chelsea – yang baru saja melepas Kalidou Koulibaly dan Cesar Azpilicueta – mungkin berminat mendekati Maguire, dan MU bisa menurunkan harga jual mereka sampai £30 juta.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty Images

Getty

SELANJUTNYA?

Maguire, yang kontraknya di Old Trafford masih menyisakan dua tahun, juga dikabarkan menarik minat Inter MIlan serta klub Liga Arab Saudi Al-Nassr dan Al-Hilal – dan ia bisa bereuni dengan rekannya di Manchester United, Cristiano Ronaldo.