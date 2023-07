PENJELASAN: Bagaimana Chelsea Biarkan Declan Rice Gabung Arsenal Dan Jadi Pemain Inggris Termahal Yang Pernah Ada

Chelsea kecolongan Declan Rice dua kali, sebelum ia akhirnya hijrah ke Arsenal dan menjadi pemain Inggris termahal dalam sejarah.

Rice bisa saja gabung Chelsea

Tiga pelatih Chelsea terakhir inginkan Rice

Rice kini resmi ke Arsenal

APA YANG TERJADI?

Declan Rice, yang kemarin Sabtu (15/7) akhirnya resmi ke Arsenal dan mengukir rekor sebagai pemain Inggris termahal yang pernah ada (£105 juta), sebenarnya sangat bisa bergabung dengan Chelsea - sayangnya The Blues dua kali membiarkannya lepas begitu saja, dan kini ia berada di haribaan rival sekota mereka.

MENGAPA CHELSEA LEPASKAN DECLAN RICE?

Rice menghabiskan tujuh tahun di Akademi Chelsea sebelum dilepas pada 2013 di usia 14 tahun atas alasan yang bahkan RIce sendiri tidak tahu. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia menjelma menjadi salah satu pemain top di West Ham, eks-pelatih Chelsea Frank Lampard - pada masa baktinya sebagai juru taktik Stamford Bridge, ingin memulangkannya. Suksesor Lampard, Thomas Tuchel, juga dilaporkan sangat mengagumi bintang timnas Inggris tersebut sampai-sampai ingin merekrutnya ke Bayern Munich musim panas ini. Penerus Tuchel, Graham Potter, bahkan menginginkan agar Chelsea memboyong Rice di Januari 2023, tetapi mereka lebih memilih mendatangkan Enzo Fernandez.

KATA MEREKA:

Awal Juli ini, Lampard berbicara di Diary of a CEO podcast, dan berkata: "Ketika saya di Chelsea sebelumnya, saya ingin merekrut Declan Rice. Saya berpikir: 'Anak ini akan menjadi kapten Chelsea untuk 10 tahun ke depan'."

DALAM FOTO:

Getty

Getty

SITUASINYA:

Setelah kolaps dan gagal menjuarai Liga Primer Inggris musim lalu, Arsenal langsung all out di bursa transfer. Rice menjadi rekrutan ketiga The Gunners di musim panas setelah memboyong Kai Havertz dari Chelsea dan Jurrien Timber dari Ajax.

SELANJUTNYA:

Arsenal sudah memulai agenda pramusim dan telah memainkan dua laga uji coba pada 9 Juli dan 14 Juli melawan Watford dan Nurnberg. Kini mereka akan terbang ke Amerika Serikat di mana mereka akan menghadapi Manchester United, Barcelona, dan AS Monaco.