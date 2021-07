Chant Inggris: Lirik & Video Lagu Populer The Three Lions

Berikut adalah beberapa chant Inggris terbaik untuk dinyanyikan, termasuk 'It's Coming Home' yang klasik dan lagu kebangsaan 'God Save The Queen'.

Suporter Inggris dikenal bisa menciptakan atmosfer terbaik di sepakbola, entah itu laga uji coba atau turnamen besar. Terkait ini, fans mereka selalu dapat diandalkan untuk menumbuhkan semangat dan antusiasme kala mendukung negaranya.

Dalam barisan ini mereka tetap menyertakan lagu klasik serta memunculkan kreasi baru, selagi suporter Inggris kerap disebut sebagai yang paling kreatif di dunia untuk urusan menciptakan nyanyian yang menarik.

Goal lantas mengumpulkan kompilasi chant paling populer dari suporter Inggris untuk membuat Anda bersemangat dalam mendukung The Three Lions.

It's coming home

It's coming home

It's coming

Football's coming home

It's coming home

It's coming home

It's coming

Football's coming home

Southgate you're the one

Looking back on when we first met

I cannot escape and I cannot forget

Southgate you're the one

You still turn me on

Football's coming home again

Don't take me home

Don't take me home,

Please don't take me home,

I just don't wanna go to work,

I wanna stay here and drink all your beer,

Please don't, please don't take me home!

Lagu kebangsaan (God Save The Queen)

God save our gracious Queen

Long Live our noble Queen

God save our Queen

Send her victorious

Happy and glorious

Long to reign over us

God save our Queen

Engerland

Engerland

Engerland

Engerlaaand

Engerland

Engerland

Engerlaaaand

Vindaloo

England

England

England

Na Naaa

England

England

And we all love England

We're gonna score one more than you

England!

England 'Til I Die

England 'til I die

I'm England 'til I die

I know I am

I'm sure I am

I'm England 'til I die.

We Love You England

We love you England we do

we love you England we do

we love you England we do

oh England we love you!