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CEO Juventus Giovanni Carnevali mengingatkan bahwa klubnya menghadapi kenyataan sulit menjelang bursa transfer Januari. Ia mengakui perlunya tambahan pemain setelah serangkaian cedera yang menimpa pemain penting, tetapi menegaskan bahwa keterbatasan finansial masih menentukan langkah Juventus di pasar transfer.

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Membangun merek Juventus di luar sepakbola

Carnevali mengungkapkan kebanggaan besar setelah bergabung dengan Juventus di Turin. Ia menyebut klub itu sebagai pelopor dalam sepakbola modern. Berbicara pada ulang tahunnya yang ke-66, sang CEO tak menyembunyikan kegembiraannya dan menyebut kesempatan menjadi bagian dari klub besar Eropa itu sebagai kehormatan pribadi yang luar biasa. Bagi Carnevali, bergabung dengan Juventus berarti menjadi bagian dari institusi yang terus bergerak maju dan menetapkan standar tertinggi bagi dunia sepakbola.

"Berada di sini adalah sebuah kebanggaan. Saya mendapati klub yang berada di garis depan. Selama bertahun-tahun, Juve berusaha memandang ke depan, dengan memikirkan bahwa banyak peluang lain dapat diciptakan di luar sepakbola," jelas Carnevali, seperti dikutip Tuttosport.

Carnevali ungkap kenyataan pahit soal transfer

Pembicaraan kemudian beralih ke kenyataan finansial yang pahit dan memperlihatkan pertentangan mencolok dalam strategi klub saat ini. Meski Juventus tetap dituntut bersaing memperebutkan gelar tertinggi di Italia dan Eropa, petinggi klub praktis tak leluasa bergerak. Mereka tidak dapat mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain bintang yang biasanya dibutuhkan demi mencapai puncak prestasi. Carnevali menjelaskan dampak berat perjanjian penyelesaian finansial tersebut dan mengakui bahwa kesalahan manajemen pada masa lalu telah membatasi ambisi transfer klub.

"Salah satu kesulitan utama kami berkaitan dengan perjanjian penyelesaian. Jika kami ingin melakukan investasi besar untuk mendatangkan pemain, kami tidak bisa melakukannya. Ini merupakan kesulitan, karena untuk meraih hasil di lapangan, Anda harus dapat berinvestasi pada pemain juara. Klub telah melakukan rekapitalisasi dan itu berarti, selama bertahun-tahun, sejumlah kesalahan telah dibuat," aku Carnevali.

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Menghadapi bursa transfer Januari

Meski dibatasi kondisi keuangan, Juventus berada dalam situasi yang membuat mereka sulit untuk tidak bergerak di bursa transfer musim dingin. Gelombang cedera belakangan ini membuat skuad Luciano Spalletti semakin kekurangan pemain di sejumlah posisi penting. Absennya Kenan Yildiz , Manuel Locatelli, dan Khephren Thuram akibat cedera serius memaksa petinggi klub meninjau kembali kedalaman skuad. Carnevali bekerja sama dengan direktur olahraga Frederic Massara dan Spalletti untuk mencari cara yang hemat biaya guna memperkuat skuad utama tanpa melanggar aturan keuangan.

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Sang CEO berhati-hati agar tidak menjanjikan terlalu banyak ketika membahas kemungkinan aktivitas klub dua bulan mendatang. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan profesionalisme, alih-alih melontarkan klaim sensasional yang dapat mengecewakan suporter. "Saya percaya diri, tetapi ini membutuhkan waktu. Saya menjamin profesionalisme dan keinginan untuk bekerja, tetapi saya tidak menjanjikan sesuatu yang istimewa," kata Carnevali.

Target prioritas untuk Spalletti

Staf pelatih sudah mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak untuk bursa transfer musim dingin. Penyerang baru dan bek kiri ditetapkan sebagai prioritas utama untuk memberi Spalletti fleksibilitas taktik yang dibutuhkannya. Perekrutan gelandang baru juga akan dipertimbangkan, meski keputusan itu sangat bergantung pada perkiraan tim medis mengenai waktu pemulihan Thuram dan Locatelli. Jika keduanya harus menunggu lebih lama untuk kembali, Carnevali mungkin terpaksa mencari solusi kreatif di pasar transfer agar lini tengah tetap berfungsi dengan baik.

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Selain mendatangkan pemain, klub juga ingin merampingkan skuad untuk menyeimbangkan keuangan dan memberi ruang bagi pemain baru. Di lingkungan pusat latihan Continassa, ada pandangan bahwa tim saat ini memiliki terlalu banyak penyerang sayap. Mengatur kepergian mereka akan sama pentingnya dengan mendatangkan pemain, karena melepas pemain yang tidak dibutuhkan bisa memberi sedikit kelonggaran finansial untuk merekrut target utama Spalletti sebelum bursa transfer ditutup pada akhir Januari.