CEO AC Milan: Jersey Christian Pulisic Laris Manis Di Amerika Serikat

Christian Pulisic bergabung dengan AC Milan dalam kesepakatan senilai £17 juta ($22 juta) dari Chelsea bulan ini dan sang pemain mengenakan No.11. Jersey Rossoneri laris manis di negara asal pemain berusia 24 tahun itu, kata CEO Giorgio Furlani, dan pihak klub berharap peminat terus bertambah.

Dia mengatakan kepada ESPN: "Kami melihat serapan besar dalam hal minat di AS. Jersey AC Milan yang kami jual di AS dalam seminggu setelah [Pulisic] direkrut, 90 persen lebihnya adalah [No.] 11 Pulisic. Kami jelas melihat itu dan mudah-mudahan itu akan berlanjut. Saya yakin itu akan terjadi."

Pulisic kesulitan bersinar di Chelsea. Dia mengukir 24 penampilan di Liga Primer musim lalu tetapi hanya jadi starter di delapan laga. Dia tampaknya memiliki awal karier yang baik di Italia, setelah mencatatkan dua assist dalam pertandingan uji coba melawan Lumezzane sebelum berkontribusi lagi saat jumpa Real Madrid.

Pulisic berharap untuk langsung nyetel dengan tim sebagaimana musim Serie A dimulai pada 21 Agustus.