Masuki Edisi Kelima, Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 Pertahankan Tradisi & Sportivitas Awak Pers

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PSSI Pers kembali menggelar turnamen mini soccer antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 yang diikuti oleh 16 tim dari berbagai media nasional.

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Memasuki edisi kelima sejak pertama kali diselenggarakan pada 2022, ajang ini menjadi salah satu program kerja tahunan PSSI Pers untuk memperkuat tradisi kompetisi dan silaturahmi antarawak media.

Kepastian penyelenggaraan tersebut disampaikan dalam acara konferensi pers dan pengundian grup yang berlangsung di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta Pusat, Selasa (27/10) siang WIB.

Turnamen Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 3–5 November 2026 di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat. Ajang ini dapat terselenggara berkat dukungan Cendrawasih Karsa sebagai sponsor utama, bersama PSSI, I.League, Mitra Orphys, ASIOP, Mills, Se'Indonesia, Little Japan, Pertamina, NOC Indonesia, Akademi Garudayaksa, Joyday, Canon, Aqua, Milo, Persija Jakarta, dan Arema FC.

SCTV kembali ambil bagian dalam turnamen ini dengan status sebagai juara bertahan setelah sukses meraih trofi juara dalam tiga edisi berturut-turut. Selain SCTV, 15 tim media nasional lainnya yang siap bersaing adalah SKOR Indonesia, CNN Indonesia, ANTV, TV One, RTV, TVRI, Detik, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, Antara, iNews.id, BTV, dan Garuda TV.

Media Cup 2026

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Wadah Silaturahmi Jurnalis

Corporate Services Cendrawasih Karsa, Tigor Shalom Boboy, menyampaikan harapannya agar kemitraan dan dukungan terhadap turnamen ini dapat terus berlanjut pada edisi-edisi mendatang.

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"Acara ini kami harapkan akan terus berjalan, kontinuitasnya juga terjaga, dan mudah-mudahan ini bukan tahun pertama dan tahun terakhir kami untuk bisa mendukung," kata Tigor.

"Terlepas dari apa yang terjadi di lapangan nanti, kita sebagai satu keluarga media, persaingan hanya di dalam lapangan, sportivitas yang utama," tambahnya.

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Dukungan positif juga disampaikan oleh Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Muhammad. Menurutnya, Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 menjadi ruang ideal bagi jurnalis untuk menyalurkan hobi sekaligus mempererat kebersamaan.

"Kita bisa memahami, teman-teman media di sini bisa menyalurkan hobinya bermain sepak bola yang biasanya hanya di pinggir lapangan, kali ini bisa bertanding dengan teman-teman yang lain," ujar Muhammad.

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"Harapannya juga bisa untuk connect, untuk mendekatkan silaturahmi dengan teman-teman media lainnya. Yang belum kenal bisa jadi kenal dan semakin erat, dan akhirnya celebrate. Ini ajang kebersamaan untuk teman-teman media," sambungnya.

Media Cup 2026

I.League Berikan Apresiasi

Sementara itu, Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, memberikan apresiasi atas konsistensi PSSI Pers yang terus menjaga keberlangsungan turnamen hingga mencapai edisi kelima.

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"Ini edisi kelima, tidak mudah. Kadang-kadang menciptakan ide itu selalu banyak, tetapi membuatnya konsisten, membuatnya berkelanjutan, itu tantangan paling berat sebetulnya. Artinya, ketika setiap musim bisa digelar dan ada progres, ada peningkatan, ini nilai tersendiri," kata Asep.

"Ada slogan Compete, Connect, dan Celebrate. Saya pikir nilai kompetitifnya harus betul-betul diutamakan, sistem pertandingannya, formatnya juga sudah berkembang. Jangan lupakan aturan mainnya di awal, regulasinya, dan lain-lain," ujar Asep melanjutkan.

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Junjung Tinggi Sportivitas

Ketua Panitia Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, Nizar Galang, menegaskan komitmen pihak penyelenggara untuk menyajikan turnamen yang berkualitas dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Saya ingin berterima kasih kepada Cendrawasih Karsa, PSSI, I.League, hingga sponsor-sponsor lainnya yang mendukung terselenggaranya Cendrawasih Karsa Media Cup 2026," ujar Nizar.

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"Dalam pelaksanaannya nanti, walaupun hanya sebatas turnamen antarmedia, tentu kami selaku panitia penyelenggara tetap ingin memberikan yang terbaik. Saya berharap seluruh rangkaian turnamen antarmedia ini berjalan lancar, sukses, kompetitif, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas," tutur Nizar.

Media Cup 2026

Ketua PSSI Pers, Robbi Yanto, menutup dengan menekankan bahwa ajang ini juga menjadi tempat rehat sejenak bagi para wartawan di tengah tantangan industri saat ini.

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"Saya harap ajang ini bukan hanya mencari siapa pemenangnya, tetapi menjadi momentum berkumpulnya awak media di tengah dinamika media yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya juga berharap ajang ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sejenak melupakan pekerjaan yang selama ini kita kerjakan," tandas Robbi.