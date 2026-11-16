Cemas dan Optimistis: Latihan Barcelona Bawa Kabar Kontradiktif untuk Flick

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Barcelona memulai persiapan pada hari ini, Senin, untuk menghadapi Villarreal dalam laga yang akan digelar Minggu mendatang pada pekan ke-13 LaLiga.

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Menurut laporan harian Sport, Jules Koundé masih absen dari latihan, sementara Dani Olmo sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya.

Pemulihan Koundé masih memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Berdasarkan informasi yang diperoleh "Sport", bek asal Prancis itu hingga hari ini, Senin, belum juga bisa kembali mengikuti latihan bersama tim.

Absennya Koundé ini cukup mengejutkan, terlebih karena sebelumnya diperkirakan hari-hari selama kompetisi terhenti akan memberi kesempatan bagi bek Prancis tersebut untuk terbebas dari rasa sakit yang dideritanya.

Koundé mengalami cedera terkilir pada pergelangan kaki kiri pada 17 Oktober lalu saat menghadapi Real Betis. Perkiraan awal menyebutkan ia akan absen sekitar satu pekan. Namun, hari ini, 16 November, sudah tepat 30 hari berlalu sejak cedera tersebut, atau 4 pekan dan dua hari, tanpa sang pemain mampu memperoleh kembali rasa siap yang dibutuhkan untuk kembali berlatih secara normal.

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Tanda-tanda bahwa proses pemulihannya bisa menjadi rumit sudah terlihat sejak awal. Seusai laga melawan Real Betis, Koundé terlihat turun dari bus tim dengan kondisi pincang yang sangat jelas.

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Setelah pembengkakan di pergelangan kakinya mereda, pemain asal Prancis itu sendiri menyadari bahwa rasa sakitnya masih berlanjut dan cedera tersebut membutuhkan waktu lebih lama daripada perkiraan awal.

Di internal klub, jeda internasional diperkirakan akan memberi dorongan terakhir yang menentukan bagi proses pemulihannya. Tanpa tekanan pertandingan dan dengan waktu yang cukup untuk berlatih secara individu, situasinya tampak ideal bagi bek Prancis itu untuk kembali ke latihan tim pada pekan ini. Namun, langkah tersebut hingga kini masih tertunda.

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Koundé tetap berkeinginan untuk kembali secepat mungkin, tetapi keberadaannya dalam skuad untuk laga melawan Villarreal bergantung pada kemampuannya berlatih bersama rekan-rekannya serta respons positif terhadap peningkatan beban latihan secara bertahap. Dengan pertandingan tinggal 6 hari lagi, statusnya masih belum pasti.

Dani Olmo, Kabar Positif dari Latihan

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Adapun kabar gembira bagi pelatih Hans Flick datang dari kembalinya Dani Olmo. Gelandang tersebut kembali berlatih bersama rekan-rekannya hari ini, Senin, setelah absen hampir 4 pekan akibat cedera otot adduktor kiri yang dialaminya pada 20 Oktober lalu dalam laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Meski perkiraan awal menyebut masa pemulihannya sekitar satu bulan, perkembangan kondisi sang pemain dalam beberapa pekan terakhir sangat positif, dan kini ia sudah berada dalam kondisi yang memungkinkannya kembali berlatih bersama tim.

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Jeda internasional memberi Dani Olmo kesempatan untuk mengembalikan kebugarannya tanpa perlu terburu-buru atau memaksakan jadwal pemulihan yang telah ditetapkan.

Kini, rencananya adalah memanfaatkan sesi-sesi latihan mendatang untuk mengembalikan sentuhan bermain dan ritme kompetisi Olmo.

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Klub berharap sang pemain bisa tersedia untuk tampil dalam laga Minggu mendatang melawan Villarreal, tetapi responsnya terhadap latihan bersama tim yang akan menentukan apakah ia akan mendapat izin medis final untuk kembali ke lapangan.