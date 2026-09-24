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Cemas atau tenang? Terungkap sikap Real Madrid usai cedera pertama saat jeda internasional

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
I. Konate
Spanyol
Turki
Prancis

Konaté meninggalkan pemusatan latihan Prancis akibat "keseleo ringan" di lututnya

Suasana tenang menyelimuti Real Madrid terkait cedera Ibrahima Konate, setelah bek timnas Prancis itu meninggalkan pemusatan latihan "Les Bleus" akibat keseleo ringan pada lutut kanan, di saat klub ibu kota Spanyol tersebut bersiap melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan kondisinya secara akurat.

Cedera Konate sempat menimbulkan sejumlah kekhawatiran di dalam Real Madrid, namun kekhawatiran itu cepat mereda setelah sang pemain menjalani pemeriksaan bersama tim medis timnas Prancis, yang terus menjalin komunikasi dengan klub Spanyol tersebut untuk menginformasikan perkembangan kondisinya, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Para pejabat timnas Prancis memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan sang bek, meski cedera tersebut digambarkan ringan, sehingga ia meninggalkan pemusatan latihan dan kembali ke ibu kota Spanyol untuk melanjutkan proses pemulihan.

Real Madrid mendapatkan rincian kondisi kesehatan Konate secara langsung, sementara sang pemain akan menjalani pemeriksaan baru di dalam klub untuk menentukan tingkat keparahan cedera lutut serta kemungkinan durasi absennya.

Meski demikian, tidak ada kepanikan di dalam Real Madrid, sebab perkiraan saat ini tidak menutup kemungkinan Konate bisa tampil pada laga menghadapi Villarreal tanggal 10 Oktober mendatang di stadion "Santiago Bernabeu".

UEFA Nations League A
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Turkiye
TUR
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FRA
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Real Madrid
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Waktu kembalinya bek Prancis itu tetap bergantung pada perkembangan kondisi lututnya dalam beberapa hari ke depan, sambil menanti hasil pemeriksaan baru dan menentukan tingkat kesiapannya untuk bermain.

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