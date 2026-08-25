Celtic secara dramatis melepas tiket Liga Champions yang nyaris pasti mereka genggam pada Selasa malam. Juara Skotlandia itu datang dengan bekal keunggulan 3-0 dari leg pertama saat menghadapi LASK Linz dan bahkan sempat unggul 0-1 pada leg kedua, tetapi akhirnya kalah telak 5-1 setelah perpanjangan waktu sehingga harus melanjutkan perjalanan di Liga Europa.

Awalnya, situasi tampak sepenuhnya aman bagi Celtic. Callum McGregor membuka skor di Austria pada pertengahan babak pertama, yang berarti LASK saat itu membutuhkan empat gol hanya untuk memaksakan perpanjangan waktu.

Namun, tuan rumah menolak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum melalui Moses Usor. Tugas mereka tetap sangat berat, tetapi LASK menjaga harapan untuk membuat kejutan dan memulai babak kedua dengan penuh agresivitas.

Robert Ljubicic mencetak gol 2-1 tak lama setelah jeda dan mengembalikan ketegangan sepenuhnya. Ketika Samuel Adeniran sekitar sepuluh menit kemudian juga membuat skor menjadi 3-1, Celtic mulai tampak goyah dan keyakinan kubu Austria pun semakin tumbuh.

LASK terus menekan setelah itu, tetapi harus menunggu lama untuk mendapatkan gol yang memaksakan perpanjangan waktu. Gol itu akhirnya datang jauh di masa injury time, ketika pemain pengganti Florian Flecker menanduk bola masuk dan membuat Raiffeisen Arena meledak lewat gol 4-1.

Dalam perpanjangan waktu, mimpi buruk Celtic menjadi sempurna. Tak lama setelah dimulainya babak kedua extra time, Adeniran melepaskan tembakan dari jarak jauh dan bola meluncur ke sudut bawah tiang jauh: 5-1.

Sang striker kemudian bahkan mendapat peluang untuk menuntaskan hattrick-nya ketika LASK mendapat penalti. Kiper Viljami Sinisalo sempat menjaga Celtic tetap hidup dengan sebuah penyelamatan, tetapi pelarian terakhir dari wakil Skotlandia itu tak kunjung datang.

Celtic pun melihat posisi awal mereka yang nyaman lenyap sepenuhnya dan harus puas tampil di Liga Europa. LASK lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub dan menjadi debutan ketiga di fase utama musim ini setelah Como (Italia) dan Sabah (Azerbaijan).