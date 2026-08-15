Celah berbahaya di Chelsea: Mampukah Alonso memperbaikinya sebelum terlambat?

Chelsea mengakhiri periode persiapan untuk musim baru dengan kemenangan meyakinkan atas Real Sociedad, tetapi tim ini masih dituntut untuk menyelesaikan satu masalah mendasar sebelum mereka bisa mendeklarasikan diri sebagai pesaing sejati untuk gelar Liga Primer Inggris.

Chelsea meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Real Sociedad di Stamford Bridge, dalam penampilan perdana pelatih Xabi Alonso di hadapan para pendukung klub, setelah ia mengambil alih tanggung jawab tim menggantikan pelatih sebelumnya, dengan tujuan memperbaiki hasil musim lalu yang diakhiri Chelsea di peringkat kesepuluh.

Meski Alonso mendapat dukungan besar di bursa transfer, Alan Smith, mantan penyerang Arsenal, menilai bahwa posisi penjaga gawang masih menjadi titik lemah yang jelas, seraya memperingatkan bahwa Chelsea tidak akan mampu bersaing memperebutkan gelar jika terus mengandalkan Robert Sanchez sebagai kiper utama.

Smith mengatakan dalam pernyataannya kepada situs "Metro": "Sanchez sudah perlu ditingkatkan sejak beberapa waktu lalu, dan hal itu menjadi kekurangan yang jelas dalam skuad Chelsea. Klub telah berupaya memperkuat lini pertahanan dengan mendatangkan Maxence Lacroix dan bek-bek yang lebih muda, tetapi jika kamu ingin bersaing untuk gelar liga, aku tidak yakin Sanchez adalah kiper yang tepat."

Ia menambahkan: "Chelsea telah mengeluarkan banyak uang, dan aku tidak tahu apakah mereka masih punya ruang untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk seorang penjaga gawang, tetapi untuk saat ini Sanchez tampaknya menjadi pilihan utama."

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Sanchez bergabung ke Chelsea dari Brighton dengan nilai 25 juta pound sterling pada 2023, tetapi ia tidak menampilkan performa yang meyakinkan secara konsisten, dan melakukan sejumlah kesalahan berdampak selama tiga musimnya bersama tim. Kiper asal Spanyol itu tampil sebagai starter dalam laga uji coba terakhir melawan Real Sociedad.

Sebelumnya Chelsea telah mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa dengan nilai 117 juta pound sterling, di samping Maxence Lacroix, Marco Palestra, Valentin Barco, dan Pep Chavarria. Tim juga diperkuat dengan unsur pengalaman melalui perekrutan Jordan Henderson dan Danny Welbeck.

Meski sebagian pihak menjagokan Chelsea sebagai kuda hitam di musim baru, Smith meyakini bahwa persaingan gelar akan terbatas antara Arsenal dan Manchester City, dengan menganggap City sebagai pesaing paling menonjol bagi sang juara bertahan.

Smith mengatakan: "Menurutku Manchester City adalah pesaing utama bagi Arsenal. Ada tanda tanya karena kehadiran pelatih baru (Mariscal), tetapi aku tetap yakin mereka adalah satu-satunya pesaing yang mampu mengancamnya." Ia juga memilih Arsenal untuk kembali memenangkan gelar liga.

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