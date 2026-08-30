Cedric Hatenboer akan kembali ke Eredivisie, menurut Voetbal International. Gelandang itu selangkah lagi meninggalkan Anderlecht dan kembali ke Sparta Rotterdam, yang akan mengirimkan satu juta euro (di luar bonus) ke Brussel.

Hatenboer menembus tim utama di Excelsior, tempat ia mencuri nama sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di Eredivisie. Klub-klub besar di Belanda memburu jasanya, tetapi pada akhirnya ia memilih Anderlecht pada Januari 2025.

Hatenboer diizinkan menuntaskan musim bersama Excelsior, sebelum kemudian menyeberang perbatasan. Namun, Hatenboer dengan cepat tersisih di klub raksasa Belgia itu dan pada akhirnya tidak pernah menjalani debut di tim utama.

Pesepakbola asal Rotterdam itu tak melangkah lebih jauh dari lima pertandingan di tim cadangan Paars-Wit. Pemain berkaki kanan berusia 21 tahun itu, yang memiliki kontrak hingga pertengahan 2029, dipinjamkan ke Telstar pada Januari 2026 hingga akhir musim.

Di Velsen-Zuid, ia nyaris langsung menjadi andalan. Setelah 17 penampilan untuk klub Noord-Holland itu, ia kembali ke Anderlecht, tempat ia tidak memiliki masa depan.

Sparta jelas bukan wilayah asing bagi Hatenboer, yang sempat menghabiskan 3,5 tahun di akademi klub itu dalam dua periode berbeda. Melalui Alphense Boys dan Feyenoord, ia kemudian berlabuh di Excelsior pada 2022.

Hatenboer sudah menjalani tes medis dan segera membubuhkan tanda tangan pada kontrak hingga pertengahan 2030.