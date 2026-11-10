Timnas Hungaria menerima pukulan telak beberapa hari sebelum dimulainya jeda internasional, setelah Federasi Sepakbola Hungaria pada Selasa hari ini mengumumkan perkembangan cedera yang dialami sang kapten, Dominik Szoboszlai, saat laga timnya, Liverpool, menghadapi Crystal Palace.

Szoboszlai mengalami cedera dalam pertandingan melawan Crystal Palace, hingga ditarik keluar saat laga yang berakhir dengan kemenangan Liverpool 3-1, dalam rangkaian pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Pernyataan Federasi Hungaria menyebutkan bahwa Szoboszlai mengalami cedera terkilir pada lutut, di mana tim medis akan mengerahkan segala upaya dalam beberapa hari ke depan untuk memulihkan sang kapten timnas dan mengembalikannya agar bisa tampil secepat mungkin.

Szoboszlai (26 tahun) telah tampil dalam 69 pertandingan bersama timnas negaranya, dengan torehan 18 gol, menurut data pemain tersebut di situs internasional "Transfermarkt", menegaskan statusnya sebagai salah satu pilar terpenting dalam skuad Hungaria.

Szoboszlai juga telah tampil dalam 11 pertandingan bersama Liverpool di seluruh ajang, baik domestik maupun kontinental, dengan mencetak tiga gol serta satu assist, dalam awal musim yang kuat bersama Liverpool.

Timnas Hungaria dijadwalkan menjalani dua pertandingan selama jeda internasional di bulan November, di mana pertandingan pertama akan menghadapi Georgia pada tanggal 14, lalu menghadapi timnas Irlandia Utara pada tanggal 17, dalam rangkaian UEFA Nations League.

Kini, seluruh perhatian tertuju pada tim medis di Budapest. Apakah sang kapten bisa tampil dalam dua laga penentuan itu? Ataukah cedera memaksanya absen pada momen yang tak menoleransi kerugian sekecil apa pun?