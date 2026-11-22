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Hamza Abdelkarim semestinya menjalani akhir pekan yang cukup padat. Ia dijadwalkan masuk skuad pelatih Juliano Belletti kemarin, Sabtu, untuk tampil dalam Derbi Catalunya bersama Barcelona Atlètic melawan tim cadangan Espanyol di Kompleks Olahraga "Dani Jarque", sebelum bergabung dengan tim utama hari ini, Minggu.

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Pemain internasional Mesir itu bersama Alex Campos sebenarnya direncanakan tampil melawan tim cadangan Espanyol, menyusul gelombang absensi yang melanda tim, yang kehilangan Onstein, Sergi Mayans, dan Hafiz Gariba.

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Bek yang didatangkan dari Aitona itu tampil sebagai starter, memainkan laga yang luar biasa, dan bermain penuh 90 menit. Namun, Hamza pada akhirnya tidak ikut bermain.

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Penyerang asal Mesir itu tidak masuk daftar pemain yang dipanggil, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi apa pun bagi pelatih asal Brasil tersebut, yang memilih Ignasi Kier untuk mengisi posisi penyerang murni utama.

Menurut harian Catalunya, "Sport", Hamza mengalami sejumlah gangguan fisik yang membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan tersebut.

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Untuk sementara, gangguan tersebut juga tidak akan memungkinkannya masuk skuad pelatih Hans Flick untuk laga hari ini, Minggu, melawan Villarreal dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga di Stadion Spotify Camp Nou, atau setidaknya ia tidak akan bisa ambil bagian dalam pertandingan itu.

Abdelkarim menawarkan opsi yang tidak dimiliki skuad Flick, yakni seorang penyerang tengah berpostur kuat yang mampu bermain membelakangi gawang, sekaligus memiliki keterampilan yang baik dan kemampuan menuntaskan serangan.

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Tidak Ada yang Serius

Kecuali terjadi perkembangan mengejutkan, Hamza hanya akan absen dalam pertandingan akhir pekan ini dan diperkirakan bisa kembali tersedia dalam waktu dekat. Klub hanya memilih untuk tidak mengambil risiko di tengah gangguan fisik tersebut.

Sang penyerang sempat berlatih bersama Juliano Belletti pada Jumat lalu sebagai persiapan menghadapi laga Sabtu bersama tim cadangan, sekaligus untuk mengantisipasi kemungkinan ikut dalam beberapa sesi latihan bersama rekan-rekannya.

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Hamza telah mengumpulkan 131 menit bermain resmi sepanjang musim ini, terdiri dari 12 menit bersama tim utama dan 74 menit bersama tim cadangan, dengan satu gol dalam satu-satunya pertandingan yang ia mainkan, ditambah 45 menit lainnya bersama tim junior U-19.

Hamza Abdelkarim, yang lahir pada 1 Januari 2008, merupakan jebolan akademi klub Al Ahly Mesir dan mencuri perhatian bersama timnas Mesir U-17 di Piala Dunia 2025 di Qatar setelah mencetak dua gol di turnamen tersebut.

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Ia bergabung dengan Barcelona pada Februari 2026 dengan status pinjaman dari Al Ahly, sebelum klub Spanyol itu menebus opsi pembelian pada Juni dan mempermanenkan kepindahannya.

Tak butuh waktu lama baginya untuk dipromosikan ke tim utama yang ditangani pelatih Hans Flick, sebagai pemain Mesir pertama dalam skuad Blaugrana.