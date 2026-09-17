John Stones akan absen dari skuad timnas Inggris berikutnya yang dipimpin pelatih Thomas Tuchel setelah klubnya, Inter Milan, memastikan bahwa bek tersebut mengalami cedera paha.

Tuchel, pelatih timnas Inggris, dijadwalkan mengumumkan skuad pertamanya sejak Piala Dunia pada Jumat besok, dan Stones kini menghadapi perlombaan dengan waktu untuk pulih dari kemunduran ini.

Inter Milan memastikan pada Kamis pagi hari ini bahwa pemain berusia 32 tahun itu mengalami ketegangan otot pada otot paha kiri.

Klub Italia tersebut menyatakan, menurut yang dilansir surat kabar "The Sun", bahwa Stones telah menjalani tes klinis dan diagnostik, dan kondisinya dijadwalkan untuk dievaluasi kembali dalam beberapa hari mendatang.

Pemain internasional Inggris itu mengalami cedera saat Inter meraih kemenangan menarik 5-3 atas Udinese pada Senin malam.

Surat kabar tersebut menambahkan: "Ini merupakan kemunduran yang sangat mengecewakan bagi Stones, yang baru saja mendapatkan penampilan pertamanya sebagai pemain inti bersama Inter setelah bergabung dengan raksasa Serie A Italia itu dari Manchester City".

Laporan-laporan media di Italia mengindikasikan bahwa Stones mungkin akan menghadapi masa absen sekitar satu bulan.

Hal itu akan membuat Tuchel kebingungan untuk memilih penggantinya saat ia bersiap mengumumkan skuadnya, di mana Inggris menghadapi jadwal padat di UEFA Nations League melawan Spanyol, Republik Ceko, dan Kroasia selama jeda internasional.

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