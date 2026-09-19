Pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, direktur teknik tim Tottenham Hotspur, menerima pukulan dini dalam laga melawan Aston Villa, Sabtu hari ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kelima Liga Premier Inggris.

Menit ke-17 pertandingan menyaksikan pemain asal Spanyol, Pedro Porro, bek kanan Tottenham, terjatuh di atas lapangan setelah mengalami cedera yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan laga.

Tim medis Tottenham segera turun tangan untuk memeriksa Pedro Porro dan mencoba memastikan kondisinya, namun sang pemain tidak mampu melanjutkan permainan, sehingga Roberto De Zerbi terpaksa melakukan pergantian dini.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Direktur teknik asal Italia itu memutuskan menarik Pedro Porro dari lapangan dan memasukkan rekannya, Archie Gray, sebagai gantinya, pada menit ke-18, dalam pergantian terpaksa pertama selama pertandingan.

Cedera Pedro Porro bukan hanya menjadi pukulan bagi Tottenham dan pelatihnya, Roberto De Zerbi, tetapi juga bisa membawa dampak bagi timnas Spanyol, mengingat sang pemain terikat dengan timnas pada periode mendatang.

Luis de la Fuente, direktur teknik timnas Spanyol, sebelumnya telah mengumumkan daftar terbaru "La Roja", sebagai persiapan menghadapi awal perjalanan tim di UEFA Nations League musim 2026-2027, dan daftar tersebut menyaksikan kehadiran Pedro Porro.

Sifat cedera yang dialami bek asal Spanyol itu diperkirakan akan menjadi jelas dalam beberapa jam mendatang, begitu pula sejauh mana kemungkinannya untuk mengikuti agenda internasional yang akan datang, terutama karena tim teknik timnas Spanyol akan menunggu laporan medis khusus tentang sang pemain.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Cedera Pedro Porro datang di saat Tottenham berupaya meraih kemenangan pertamanya di Liga Premier Inggris musim ini, setelah tim mengalami awal yang tersendat.

Tottenham kalah dari Brentford dan Newcastle dalam dua pekan pertama kompetisi, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Nottingham dan Everton, sehingga terus mencari kemenangan pertamanya.

Penderitaan Tottenham tidak terbatas di liga saja, karena tim tersingkir dari ajang Piala Liga Sepak Bola Profesional Inggris "Carabao", setelah kalah dari Liverpool dengan skor 3-1.