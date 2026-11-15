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Kapten Ebu Bekir Is ditarik keluar karena cedera setelah 27 menit dalam laga kualifikasi Piala Eropa U-19 antara timnas Jerman dan Portugal.

Pemain muda Eintracht Frankfurt itu menjatuhkan diri untuk menghalau tembakan lawan setelah laga berjalan lebih dari 23 menit. Dalam prosesnya, lututnya tampak terpuntir. Setelah mendapat perawatan singkat di lapangan, Bekir Is sempat mencoba melanjutkan pertandingan, tetapi rasa sakitnya terlalu hebat.

Ketika ia kembali ambruk di lapangan, pelatih Hanno Balitsch menarik pemain berusia 18 tahun itu dan menggantikannya dengan Elias Arden. Insiden tersebut tampaknya sangat memukul Bekir Is. Saat meninggalkan lapangan, ia terlihat terpukul dan berusaha menahan air mata.

Sebelumnya, ia berperan penting dalam laga kualifikasi Piala Eropa U-19 melawan Portugal. Pada menit ke-19, umpan terobosannya yang apik turut membuka jalan bagi gol Maik Akumu yang membawa timnas Jerman unggul 1-0. Beberapa menit kemudian, insiden pahit itu terjadi.

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Berapa lama Ebu Bekir Is akan absen akibat cederanya?

Belum jelas apakah Bekir Is akan absen dan, jika iya, berapa lama. Di Eintracht Frankfurt, ia terutama bermain untuk tim kedua di Regionalliga Südwest dan biasa menempati posisi gelandang bertahan serta gelandang tengah.

Timnas Jerman U-19 akhirnya kalah tipis 2-3 (1-1) dari Portugal dalam laga yang menarik itu. Skuad Balitsch masih unggul 2-1 hingga sekitar sepuluh menit menjelang akhir pertandingan, tetapi dua gol pada menit-menit akhir membalikkan keadaan untuk tim asal Eropa Selatan tersebut.

Setelah dua pertandingan, timnas Jerman U-19 menempati peringkat kedua klasemen dengan tiga poin, di belakang Portugal. Mereka mengawali kualifikasi Piala Eropa dengan kemenangan 2-1 atas Swedia dan selanjutnya akan menghadapi Lituania.