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Lorenzo Colombo baru saja masuk lapangan dalam laga Sassuolo melawan Genoa ketika ia terjatuh setelah lututnya terpelintir secara tidak wajar. Berikut kabar terbaru mengenai kondisi sang penyerang.

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Penampilan Lorenzo Colombo hanya berlangsung lima menit. Penyerang Genoa kelahiran 2002 itu telah mengalami masalah pergelangan kaki selama sebulan, yang diharapkan Danele De Rossi sudah pulih selama masa jeda. Ia menggantikan Osmajic pada menit ke-83 dalam laga yang dimenangi Genoa 2-0 atas Sassuolo berkat dua gol pemain Montenegro tersebut. Namun, Colombo harus meninggalkan lapangan pada menit ke-88 setelah jatah pergantian pemain habis akibat cedera lutut yang kemudian diketahui sangat serius.

LIGAMEN SILANG ROBEK

Genoa mengonfirmasi kekhawatiran awal yang muncul di Mapei Stadium melalui pernyataan resmi berisi hasil pemeriksaan Colombo. Hasilnya menunjukkan cedera ligamen silang.

"Genoa CFC mengumumkan bahwa pemeriksaan terhadap pemain Lorenzo Colombo menunjukkan robekan ligamen silang anterior di lutut kanannya. Dalam beberapa hari mendatang, sang penyerang akan menjalani konsultasi yang diperlukan sebelum operasi rekonstruksi".

WAKTU PEMULIHAN

Colombo harus absen untuk waktu yang lama. Masa pemulihannya diperkirakan mencapai sekitar enam bulan. Penyerang tengah Genoa itu berharap bisa kembali bermain setidaknya pada laga-laga terakhir liga, tetapi musimnya kini dapat dikatakan terganggu secara serius, bahkan mungkin sudah berakhir.

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APA YANG TERJADI

Di tengah hujan deras dan kondisi lapangan yang licin, Colombo berusaha merebut bola dari Cinquegrano. Meski tidak berhasil merebutnya, ia langsung terjatuh dan tampak sangat kesakitan. Melihat posisi sang penyerang saat tergeletak, staf medis semula mengkhawatirkan kemungkinan terburuk. Namun, kemudian terlihat jelas bahwa masalahnya adalah cedera fisik, khususnya pada lutut.

LANGSUNG MENUJU RUANG GANTI

Karena jatah pergantian pemain sudah habis, Colombo terpaksa meninggalkan lapangan dan langsung menuju ruang ganti. Mantan penyerang tengah Lecce itu harus dibopong keluar lapangan oleh staf medis. Kabar awal sudah menyebut masalah tersebut serius, dan hasil pemeriksaan kemudian mengonfirmasinya.