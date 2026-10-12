Pemain internasional Maroko, Ayoub El Kaabi, menyita perhatian sebelum derbi antara Olympiacos dan Panathinaikos, setelah ia hadir di Stadion "Karaiskakis" dengan bantuan kruk, meski sedang absen dari lapangan karena cedera. Ia pun mendapat sambutan hangat dari suporter Olympiacos yang meneriakkan namanya.

Striker timnas Maroko itu merespons sambutan para suporter dengan mengangkat tangannya, dalam pemandangan yang mencerminkan posisinya di hati pendukung klub Yunani tersebut, yang bertekad mendukungnya selama laga berlangsung, sementara ia terus menjalani proses pemulihan dari cedera yang dialaminya saat menghadapi Volos, yang memerlukan tindakan operasi dan membuatnya menepi dari kompetisi dalam waktu lama.

Kehadiran El Kaabi tidak berhenti pada dukungan untuk rekan-rekannya dari luar lapangan, karena ia juga berbagi kegembiraan kemenangan setelah tiupan peluit akhir, dan terlihat memeluk bek Yunani Panagiotis Retsos, pencetak gol kemenangan, dalam momen yang menarik perhatian media Yunani.

Olympiacos memastikan kemenangan dalam derbi tersebut dengan skor 1-0, melalui gol Retsos pada menit ke-34, dalam laga pekan keenam Liga Yunani, sehingga memberikan kemenangan berharga bagi timnya atas rival tradisional Panathinaikos.

Laga tersebut juga menampilkan kehadiran pemain Maroko di skuat Panathinaikos, di mana Azzedine Ounahi memulai pertandingan sebagai pemain inti sebelum digantikan pada menit ke-83, sementara Anass Salah-Eddine tampil sejak awal babak kedua, dan Imran Louza masuk dalam susunan pemain inti tim.