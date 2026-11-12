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Absennya Kylian Mbappe dari latihan timnas Prancis menjelang laga melawan Italia bukan sekadar kabar medis yang berlalu begitu saja, sebab momen ini datang pada saat yang sangat sensitif di dalam kamp Les Bleus, setelah laporan media Prancis mengungkap ketegangan hubungan antara sang kapten dengan pelatihnya, Zinedine Zidane, yang berlatar belakang perselisihan terkait posisinya di lapangan dan cara menempatkannya, selain atmosfer yang kurang ideal di ruang ganti.

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Saat Zidane berharap bisa memanfaatkan jasa bintangnya dalam dua laga krusial melawan Italia dan Turki di UEFA Nations League, muncul kabar bahwa Mbappe mengalami masalah otot pada otot hamstring, sehingga membuat partisipasinya melawan Italia berada di luar perhitungan menurut laporan surat kabar "L'Equipe", dengan tetap menyisakan harapan agar bisa tampil dalam laga melawan Turki.

Keraguan semakin bertambah dengan diumumkannya pemanggilan pemain Prancis Senny Mayulu, pemain Paris Saint-Germain, secara resmi untuk bergabung dengan tim utama, dalam pemanggilan pertamanya, guna menutupi kekurangan jumlah pemain yang dialami Zidane, setelah ia kehilangan beberapa elemen akibat cedera, di saat posisi kapten tim masih dalam masa penantian.

Belakangan, Zidane menegaskan keraguan ini dan mengubahnya menjadi kenyataan, dengan mengumumkan absennya Mbappe dari bentrokan melawan Azzurri.

Namun pertanyaan yang kini memaksakan dirinya melampaui sifat cedera dan durasi absen: apakah Mbappe benar-benar mengalami masalah fisik baru, ataukah momen krisis ini mencerminkan melebarnya jurang antara dirinya dan pelatihnya, di awal sebuah proyek yang seharusnya menjadi fase emas baru bagi bintang Prancis tersebut?

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Cedera di momen yang menimbulkan tanda tanya

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Tanda tanya seputar kondisi Mbappe semakin bertambah mengingat kondisi teknis dan fisiknya sebelum bergabung dengan timnas.

Sang pemain tengah menjalani periode istimewa bersama Real Madrid, setelah secara resmi terpilih sebagai pemain terbaik Liga Spanyol sepanjang bulan Oktober, menyusul torehan 4 gol dalam 3 pertandingan, termasuk dwigol melawan Sevilla serta satu gol penentu di El Clasico melawan Barcelona.

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Menurut statistik resmi yang dipublikasikan oleh La Liga, Mbappe mengakhiri bulan tersebut dengan koleksi 11 gol dan dua assist di kompetisi tersebut, selain itu ia bermain di seluruh 12 pertandingan Real Madrid di ajang itu sepanjang musim ini hingga saat itu, dengan total melebihi 1000 menit.

Awal perselisihan: Dembele menggeser Mbappe dari posisi favoritnya

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Akar krisis antara Mbappe dan Zidane, menurut apa yang diungkapkan surat kabar "L'Equipe" dan dikutip oleh media Prancis dan Spanyol, kembali ke pemusatan latihan pertama sang pelatih baru bersama timnas Prancis, ketika ia mengambil keputusan taktis yang tidak sepenuhnya diterima oleh kapten Les Bleus.

Zidane memutuskan menempatkan Mbappe di sayap kiri, alih-alih posisi penyerang murni yang biasa ia tempati selama periode terakhir, dengan memberikan peran ujung tombak kepada Ousmane Dembele, dalam upaya memanfaatkan kemampuan bintang Paris Saint-Germain di kedalaman lini serang.

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Keputusan tersebut sensitif bagi Mbappe, yang memandang dirinya sebagai penyerang murni, terutama setelah posisi ini menjadi bagian mendasar dari perkembangannya bersama Real Madrid, ditambah keinginannya untuk menjadi pemain sentral dalam proyek serangan timnas.

"L'Equipe" menggambarkan perubahan ini sebagai keputusan yang bisa ditafsirkan sebagai penurunan posisi salah satu pemain sekaligus promosi pemain lainnya, sebagai isyarat terhadap penempatan Mbappe di pinggir demi kepentingan Dembele di kedalaman.

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Krisis ruang ganti: apakah Mbappe tidak lagi mendapatkan dukungan bulat?

Hal yang lebih rumit adalah bahwa potensi perselisihan tidak hanya terkait Zidane semata, karena laporan yang dipublikasikan "L'Equipe" mengungkap adanya kerenggangan dalam hubungan Mbappe dengan sebagian rekan setimnya di dalam timnas Prancis, sebuah perkembangan yang merepresentasikan perubahan dari suasana yang biasa dirasakan sang pemain pada tahun-tahun sebelumnya.

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Laporan-laporan mengaitkan sebagian suasana ini dengan persaingan antara Mbappe dan Dembele untuk Ballon d'Or tahun 2026, serta pernyataan-pernyataan saling balas melalui media yang menyertainya, sebelum bintang Real tersebut berusaha meredam situasi melalui komunikasi pribadi.

Mbappe sebelumnya telah menegaskan dalam pernyataan kepada surat kabar "L'Equipe" pada 21 September lalu bahwa tidak ada perselisihan dengan Dembele, seraya mengatakan bahwa rekannya adalah temannya dan bahwa hubungan keduanya tidak terpengaruh oleh persaingan memperebutkan penghargaan tersebut.

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Namun laporan-laporan yang lebih baru berbicara tentang perasaan Mbappe yang terisolasi di dalam ruang ganti, dan upayanya memperluas lingkaran hubungannya dengan sebagian pemain, di antaranya Rayan Cherki, Marcus Thuram, dan Michael Olise, upaya-upaya yang belum tentu mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan dari seluruh rekan setimnya.

Riwayat dengan Deschamps: apakah Mbappe memilih pertempuran internasionalnya?

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Keraguan saat ini tidak bisa dibahas tanpa kembali pada hubungan sebelumnya antara Mbappe dan mantan pelatih Prancis Didier Deschamps, yang pada gilirannya menyaksikan periode-periode kontroversi seputar komitmen sang pemain untuk tampil di pemusatan latihan internasional.

Peristiwa paling menonjol terjadi pada musim gugur 2024, ketika Mbappe absen dari pemusatan latihan bulan Oktober dan November, meski ia tampil bersama Real Madrid selama periode tersebut.

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Pada bulan Oktober, Deschamps tidak memanggilnya setelah ia pulih dari cedera otot, meskipun ia tampil sebagai pemain pengganti melawan Lille di Liga Champions, kemudian tampil sebagai pemain inti melawan Villarreal di Liga Spanyol.

Dan pada bulan November, pelatih Prancis tersebut mengejutkan semua orang dengan kembali menyingkirkannya, meskipun sang pemain telah mengumumkan keinginannya untuk bergabung dengan timnas, hal yang ditegaskan sendiri oleh Deschamps, seraya menjelaskan bahwa keputusan tersebut bersifat luar biasa dan hanya terkait dengan pemusatan latihan itu saja.

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Peristiwa tersebut memicu kritik luas, terutama karena Mbappe mampu tampil bersama Real Madrid, sementara ia absen dari timnas, dan sebagian pihak pergi hingga meragukan sifat prioritasnya selama periode jeda internasional.

Namun penting untuk tidak menyederhanakan peristiwa tersebut menjadi tuduhan bahwa sang pemain menghindar, karena Deschamps menjelaskan bahwa keputusannya terkait dengan penilaian kesiapan dan kondisi di sekitar pemain, selain itu Mbappe kembali ke timnas pada Maret 2025.

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Latar belakang ini mengungkap bahwa kontroversi seputar komitmen Mbappe terhadap timnas bukanlah hal baru, dan bahwa sang pemain sebelumnya pernah mendapati dirinya di tengah pertanyaan-pertanyaan serupa, bahkan ketika tidak ada bukti bahwa ia sengaja menjauh.

Cedera sebelumnya bersama Zidane: awal yang tidak ideal

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Ironisnya, hubungan Mbappe dengan Zidane memang sudah menyaksikan perkembangan medis serupa di awal perjalanan sang pelatih bersama timnas.

Pada 25 September lalu, dalam pertandingan pertama Zidane sebagai kepala staf teknis Les Bleus melawan Turki, Mbappe mencetak satu-satunya gol kemenangan, namun ia kemudian keluar karena mengeluhkan nyeri pada lutut kiri, dan terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-58.

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Zidane mengumumkan usai laga bahwa kondisi sang pemain tidak memungkinkan untuk mengambil risiko melanjutkan permainannya, seraya menegaskan perlunya ia kembali ke Madrid untuk menjalani perawatan, sebelum Federasi Sepak Bola Prancis menegaskan bahwa ia mengalami cedera tendon.

Dan benar saja, Mbappe absen dari tiga pertandingan timnas berikutnya, setelah dipastikan dicoret dari sisa pemusatan latihan tersebut.

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Apakah Zidane akan kehilangan bintangnya?

Ironisnya, Zidane menerima kepemimpinan timnas Prancis di tengah dukungan besar dari Mbappe, karena pemain terakhir ini merupakan salah satu pembela paling menonjol atas gagasan legenda Real Madrid itu melatih Les Bleus.

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Hubungan antara keduanya seharusnya menjadi titik kekuatan bagi proyek baru ini, mengingat kedudukan historis yang dimiliki Zidane di mata Mbappe, serta penghargaan timbal balik antara kedua pihak.

Namun bulan-bulan pertama mengungkap bahwa rasa saling menghormati belum tentu cukup untuk menjamin keselarasan teknis, terutama ketika menyangkut pemain sebesar Mbappe, yang terbiasa menjadi poros proyek serangan di tim mana pun yang mengenakan jerseynya.

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Dan sekarang, Zidane mendapati dirinya menghadapi ujian dini, setelah cedera kaptennya bersamaan dengan laporan-laporan yang berbicara tentang perselisihan taktis dan ketegangan antara kedua pihak, selain perasaan bintang Real yang tidak nyaman di dalam ruang ganti.

Dan di saat Zidane menanti kembalinya Mbappe, pertanyaan terpenting tetap ada: apakah sang pelatih mampu meredam bintang utamanya dan mengembalikan hubungan ke jalur normalnya, ataukah perselisihan dini ini akan berubah menjadi perang yang mengancam proyeknya bersama timnas Prancis?

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Adapun pembicaraan tentang cedera politis atau Mbappe sengaja absen, hingga kini masih berada dalam lingkup spekulasi yang tidak didukung bukti terpercaya, namun bersamaannya masalah fisik dengan perselisihan yang terbuka membuat sulit untuk mengabaikan tanda tanya seputar masa depan hubungan antara kedua pihak.

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