Bagikan Ikuti GOAL di Google

Brian Riemer, pelatih kepala timnas Denmark, berniat melakukan perjalanan ke Barcelona untuk bertemu dengan Hansi Flick, guna membahas penyebab di balik cedera berulang yang dialami Andreas Christensen, serta berupaya mencapai solusi yang menjamin pemain bertahan itu kembali ke kondisi fisik terbaiknya.

Iklan

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", cedera-cedera tersebut telah berdampak negatif pada kemampuan Christensen untuk bersaing dan menjaga kesinambungan penampilannya selama beberapa musim terakhir, baik bersama Barcelona maupun tim nasional negaranya.

Bek asal Denmark itu terpaksa menarik diri dari skuad tim nasional negaranya selama jeda internasional saat ini, demi pemulihan yang baik dari cedera terakhir yang dialaminya, yakni masalah otot pada otot rektus femoris dari kelompok otot kuadrisep paha kiri.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelatih kepala tim nasional Denmark, yang berencana terbang ke Barcelona dan bertemu dengan Hans Flick untuk membahas kondisi fisik sang bek.

Christensen, bek senior Barcelona yang memperpanjang kontraknya beberapa bulan lalu untuk dua musim tambahan, absen dalam 7 pertandingan musim ini akibat cedera otot pada otot kuadrisep kaki kiri.

Iklan Iklan

Cedera lebih berdampak pada pemain tersebut selama musim lalu, ketika ia absen dalam 36 pertandingan bersama tim nasional Denmark dan Barcelona akibat berbagai masalah fisik, di antaranya robekan ligamen krusiat.

Topik Terkait

Pada musim 2024-2025, bek asal Denmark itu tidak tersedia untuk tampil dalam 50 pertandingan akibat masalah pada tendon Achilles dan cedera otot.

Brian Riemer, pelatih kepala tim nasional Denmark, beberapa hari lalu mengungkapkan sulitnya keputusan Christensen untuk menarik diri dari pertandingan tim nasional selama jeda internasional saat ini, di mana tim nasional Denmark menghadapi Portugal dan Norwegia.

Iklan

Riemer berkata: "Ia merasa dirinya belum siap, karena itu ia terpaksa menarik diri. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, ia tidak merasa siap untuk menjalani pertandingan internasional."

Ia menambahkan: "Ia mencintai tim nasional Denmark. Tadi malam saya hampir mendengar seorang pria menangis melalui telepon, karena perasaan frustrasi dan sangat terganggu akibat situasi ini."

Iklan

Menurut laporan surat kabar Denmark "BT" hari Jumat ini, pelatih kepala tim nasional Denmark berniat terbang ke Barcelona untuk bertemu dengan Flick, serta mengkaji penyebab cedera berulang yang dialami Christensen, dalam upaya menemukan solusi bersama atas masalah ini.

Surat kabar tersebut mengutip pernyataan Riemer, yang berkata: "Saya sudah sepakat dengan Hans Flick bahwa saya akan pergi menemui mereka, dan kami akan duduk di satu meja dan berupaya menyusun rencana yang baik."