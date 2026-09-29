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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Cedera mengkhawatirkan bagi bintang timnas Mesir menjelang laga akbar

South Sudan vs Egypt
South Sudan
Egypt
Africa Cup of Nations Qualification
A. Fatouh
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Sudan Selatan
Mesir

Fatouh keluar diganti melawan Sudan Selatan

Ahmed Fatouh, bek kiri timnas Mesir, mengalami cedera yang mengkhawatirkan dalam pertandingan melawan Sudan Selatan, yang berlangsung malam ini, Selasa, di Stadion Juba dalam laga pekan kedua Grup Kedua babak kualifikasi Piala Afrika 2027.

Fatouh meminta pergantian kepada pelatihnya, Hossam Hassan, pada menit ke-52, akibat cedera pada otot depan paha setelah duel memperebutkan bola, dan digantikan oleh rekannya, Karim Hafez.

Fatouh direncanakan akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam ke depan, untuk mendiagnosis cedera dan menentukan durasi absennya.

Cedera Fatouh menjadi sumber kekhawatiran bagi Moatamed Gamal, pelatih Zamalek Mesir, karena pemain ini dianggap sebagai elemen penting dalam skuadnya di liga dan Liga Champions Afrika.

Zamalek menanti ujian berat melawan rival mereka, Al Ahly, dalam laga puncak Liga Mesir pada 11 Oktober mendatang.

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