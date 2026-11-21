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Setelah Kvicha Kvaratskhelia absen, juara Liga Champions kini mencemaskan kondisi Desire Doue. Sang penyerang ditandu keluar lapangan sambil menangis dalam laga tandang di Nice.

Pada menit ke-38, lutut kanannya goyah saat ia mengubah arah tanpa kontak dengan lawan. Doue terjatuh, berteriak kesakitan, dan matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, pemain timnas Prancis itu ditandu keluar lapangan diiringi tepuk tangan seluruh pemain, suporter, bahkan wasit.

Ferran Torres, pahlawan final Piala Dunia asal Spanyol, masuk menggantikan Doue. Sekitar sepuluh menit sebelumnya, Doue, yang berperan penting dalam dua keberhasilan klub Paris itu di Liga Champions pada 2025 dan 2026, masih merayakan golnya. Pada menit ke-32, ia mencetak gol yang membawa pemuncak klasemen Ligue 1 itu unggul 2-1. Sebelumnya, Senny Mayulu (menit ke-31) menyamakan kedudukan setelah tuan rumah unggul lewat Mohamed Amoura (menit ke-8).

Kvicha Kvaratskhelia absen lama akibat robek ligamen krusiatum

Meski diagnosis resmi belum keluar, tayangan insiden itu menimbulkan kekhawatiran bahwa pemain timnas Prancis tersebut mengalami cedera lutut parah dan harus absen lama. Ini akan menjadi pukulan berat kedua bagi klub Paris itu pada musim ini. Lebih dari empat minggu lalu, bintang lini serang mereka, Kvicha Kvaratskhelia, mengalami robek ligamen krusiatum dan terancam absen hingga musim semi mendatang .

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Setidaknya, PSG berhasil memenangi laga tandang di Nice. Torres, pengganti Doue, mencetak gol untuk membawa tim favorit itu unggul 3-1 berkat umpan Ousmane Dembele (menit ke-85), sebelum Ali Abdi dari Nice mencetak gol yang memastikan skor akhir pada pengujung masa tambahan waktu (menit ke-90+5). Berkat kemenangan kedelapan secara beruntun itu, tim asuhan Luis Enrique mempertahankan posisi puncak klasemen Ligue 1.