Bagikan Ikuti GOAL di Google

Milan kembali menerima pukulan menjelang laga-laga Eropa dan domestik mendatang setelah gelandang asal Kroasia, Luka Modric, mengalami cedera.

Iklan

Jaringan televisi Sky Sport Italia mengungkapkan bahwa Modric mengalami ketegangan otot pada otot rektus femoris kanan. Kondisi itu membuatnya tidak dapat ikut bersama rombongan Milan ke Yunani untuk menghadapi Olympiakos pada Kamis, 26 November, dalam ajang Liga Europa.

Perkiraan awal menunjukkan bahwa keikutsertaan bintang Kroasia itu saat melawan Cagliari pada Senin, 30 November, dalam pekan ke-13 Serie A, sangat diragukan. Tim pelatih yang dipimpin pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, tidak ingin mengambil risiko dengan memainkannya sebelum memastikan ia benar-benar pulih, demi menghindari cedera yang semakin parah dan absen lebih lama dari lapangan.

Perkembangan ini menjadikan laga kontra Parma, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember mendatang di Stadion San Siro, sebagai waktu yang berpotensi menandai kembalinya peraih Ballon d'Or 2018 tersebut. Ia diperkirakan bisa kembali diturunkan sebelum pertandingan itu apabila proses pemulihannya berjalan sesuai program yang diharapkan.

Baca juga: Pesan keras meski juara, CAS tak memaafkan pelanggaran para pemain Senegal

Iklan Iklan

Secara teknis, absennya Modric merupakan kehilangan besar bagi Milan, mengingat peran yang dijalankan mantan pemain Real Madrid itu di lini tengah. Ia terus menampilkan performa yang berpengaruh meski telah berusia 41 tahun dan menjadi salah satu pemain andalan tim dalam mengatur permainan serta mengendalikan tempo pertandingan.

Topik Terkait

Menurut statistik Serie A musim 2026-2027, Modric telah tampil dalam 12 pertandingan bersama Milan, sembilan di antaranya sebagai starter, dengan total 836 menit bermain. Ia mencatatkan dua assist sehingga mengoleksi dua kontribusi gol, tanpa mencetak satu gol pun sejauh ini di kompetisi tersebut.

Angka-angka tersebut memperlihatkan kontribusinya dalam membangun serangan. Akurasi umpannya di Serie A mencapai 92% dengan 713 umpan sukses, ditambah sembilan peluang yang diciptakan dan 57 kali merebut kembali bola. Indikator tersebut mencerminkan besarnya perannya dalam menghubungkan antarlini dan membantu tim menjaga penguasaan bola.

Iklan

Baca juga: Al Hilal tak menyerah dalam urusan Hakimi

Sementara itu, di semua kompetisi musim ini, Modric telah memainkan 14 pertandingan berseragam Milan, terdiri dari 12 laga Serie A dan dua laga Liga Europa, dengan total 892 menit. Ia membukukan dua assist tanpa gol, menurut statistik situs fbref.

Iklan

Modric bermain selama 90 menit dalam kemenangan terakhir 5-1 atas Frosinone pada Minggu lalu, setelah sebelumnya juga bermain penuh saat menghadapi Genoa dan Inter. Absennya yang sudah diperkirakan ini datang pada saat Milan membutuhkan pengalamannya, terutama dengan padatnya pertandingan domestik dan Eropa dalam beberapa hari ke depan.

Milan saat ini menempati peringkat keempat klasemen Serie A dengan 27 poin, terpaut tiga poin dari Lazio yang berada di puncak, setelah meraih delapan kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Dalam 12 pekan Serie A, tim asuhan Amorim kebobolan 14 gol dan mencetak 28 gol.

Iklan

Baca juga: Pernyataan singkat Sekjen CAS, apa katanya soal wasit final Maroko vs Senegal?