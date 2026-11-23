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Hansi Flick mengambil keputusan baru terkait Lamine Yamal dengan mencoretnya dari laga Barcelona berikutnya di Liga Champions. Langkah ini diambil menyusul perkembangan tak terduga dalam pertandingan tim melawan Villarreal.

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Melalui pernyataan medis resmi, Barcelona mengungkapkan bahwa Yamal mengalami rasa tidak nyaman ringan di pergelangan kaki kanannya. Klub juga memastikan sang pemain tidak akan ikut dalam rombongan tim ke Azerbaijan untuk menghadapi Sabah dalam laga Liga Champions yang dijadwalkan pada Rabu.

Klub menjelaskan bahwa pencoretan winger muda tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menghindari cederanya bertambah parah sekaligus memberinya waktu yang cukup untuk pulih. Barcelona juga menyebut Yamal akan tersedia untuk tampil dalam laga melawan Deportivo pada Minggu mendatang, tergantung perkembangan kondisi fisiknya.

Perkembangan ini muncul setelah Yamal tampil dalam laga melawan Villarreal, di mana ia mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Hal itu mendorong tim medis untuk mengevaluasi kondisinya sebelum mengambil keputusan akhir soal keberangkatannya bersama tim, terlebih dengan semakin dekatnya jadwal laga Eropa tersebut.

Flick memilih untuk tidak mengambil risiko dengan bintang mudanya, meski cedera tersebut tidak tergolong serius. Staf pelatih menilai absennya sang pemain dalam satu pertandingan lebih baik ketimbang mengambil risiko rasa tidak nyaman itu memburuk dan berubah menjadi masalah yang bisa membuatnya menepi lebih lama.