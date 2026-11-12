Bagikan Ikuti GOAL di Google

Absennya Kylian Mbappe dari latihan timnas Prancis menjelang laga melawan Italia bukan sekadar kabar medis yang berlalu begitu saja, sebab momennya datang di saat yang sangat sensitif di dalam kamp Les Bleus, setelah sejumlah laporan media Prancis mengungkap ketegangan hubungan antara kapten timnas dan pelatihnya, Zinedine Zidane, yang berlatar belakang perselisihan terkait posisinya di lapangan dan cara ia difungsikan, di samping suasana yang kurang ideal di ruang ganti.

Iklan

Saat Zidane berharap bisa memanfaatkan jasa bintangnya pada dua laga krusial menghadapi Italia dan Turki di UEFA Nations League, datang kabar bahwa Mbappe mengalami masalah otot pada otot hamstring, sehingga keikutsertaannya menghadapi Italia berada di luar perhitungan menurut laporan surat kabar "L'Equipe", dengan tetap menyisakan harapan bahwa ia bisa tampil pada laga melawan Turki.

Keraguan kian bertambah dengan pengumuman pemanggilan pemain Prancis Senny Mayulu, bintang Paris Saint-Germain, secara resmi untuk bergabung bersama tim utama dalam pemanggilan pertamanya, guna menutupi kekurangan jumlah pemain yang dialami Zidane, setelah ia kehilangan sejumlah elemen akibat cedera, pada saat posisi sang kapten timnas masih dinanti-nantikan.

Beberapa waktu kemudian, Zidane menegaskan keraguan ini dan mengubahnya menjadi kenyataan dengan mengumumkan absennya Mbappe dari bentrokan melawan Gli Azzurri.

Namun pertanyaan yang mengemuka saat ini melampaui sekadar jenis cedera dan durasi absennya: apakah Mbappe benar-benar mengalami masalah fisik baru, atau justru momentum krisis ini mencerminkan kian melebarnya jurang antara dirinya dan pelatihnya, di awal sebuah proyek yang semestinya menjadi babak emas baru bagi sang bintang Prancis?

Iklan Iklan

Cedera pada momentum yang menimbulkan tanda tanya

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Tanda tanya seputar kondisi Mbappe kian bertambah mengingat kondisi teknis dan fisiknya sebelum bergabung bersama timnas.

Pemain ini sedang menjalani periode istimewa bersama Real Madrid, setelah secara resmi terpilih sebagai pemain terbaik La Liga selama bulan Oktober, menyusul torehan 4 gol dalam 3 pertandingan, termasuk dua gol ke gawang Sevilla dan satu gol penentu di El Clasico melawan Barcelona.

Iklan

Menurut statistik resmi yang dirilis La Liga, Mbappe menutup bulan dengan torehan 11 gol dan dua assist di kompetisi tersebut, serta tampil di seluruh 12 pertandingan Real Madrid di kompetisi itu sepanjang musim ini hingga saat itu, dengan total melebihi 1.000 menit.

Awal perselisihan: Dembele menggeser Mbappe dari posisi favoritnya

Iklan

Akar krisis antara Mbappe dan Zidane, menurut yang diungkap surat kabar "L'Equipe" dan dikutip media Prancis serta Spanyol, berawal dari pemusatan latihan pertama sang pelatih baru bersama timnas Prancis, ketika ia mengambil keputusan taktis yang tidak sepenuhnya diterima oleh sang kapten Les Bleus.

Zidane memutuskan menempatkan Mbappe di sayap kiri, alih-alih posisi penyerang murni yang biasa ia tempati belakangan ini, sembari memberikan Ousmane Dembele peran ujung tombak, dalam upaya memanfaatkan kemampuan bintang Paris Saint-Germain itu di jantung serangan.

Iklan

Keputusan ini sensitif bagi Mbappe, yang memandang dirinya sebagai penyerang murni, terlebih setelah posisi ini menjadi bagian mendasar dari perkembangannya bersama Real Madrid, ditambah keinginannya untuk menjadi pemain poros dalam proyek ofensif timnas.

"L'Equipe" menggambarkan perubahan ini sebagai keputusan yang dapat ditafsirkan sebagai penurunan posisi salah satu pemain demi menaikkan pemain lain, merujuk pada penempatan Mbappe di sisi lapangan demi kepentingan Dembele di jantung serangan.

Iklan

Narasi baru mengungkap balik layar konfrontasi

Dalam perkembangan baru yang menambah kekaburan seputar sifat hubungan antara Zidane dan Mbappe, pembawa acara Prancis Cyril Hanouna mengungkap detail percakapan tegang yang diklaim terjadi antara kedua pihak di dalam pemusatan latihan timnas Prancis, dilatarbelakangi sikap sang kapten Les Bleus soal keikutsertaan menghadapi Italia.

Iklan

Hanouna mengklaim, saat tampil dalam program "Tout beau, tout neuf" di saluran W9, bahwa Mbappe menyampaikan keberatan terkait kesiapannya untuk tampil, di tengah cedera yang dialami sejumlah pemain timnas, sebelum Zidane merespons dengan tegas, menurut versinya, dengan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan ikut serta dalam pertandingan, seraya menambahkan: "Kamu akan tetap di tempatmu."

Pembawa acara Prancis itu menyebutkan bahwa Zidane tidak akan memperlakukan Mbappe dengan toleransi yang sama seperti yang ditunjukkan pelatih sebelumnya Didier Deschamps, dengan menganggap bahwa pelatih baru itu menerapkan aturan yang lebih tegas di dalam timnas, serta mengklaim adanya ketegangan antara penyerang Prancis itu dengan sebagian rekan setimnya di ruang ganti, bukan hanya dengan sang manajer teknis.

Iklan

Hanouna menambahkan bahwa Zidane membiarkan pintu tetap terbuka bagi keikutsertaan Mbappe pada laga mendatang melawan Turki, dengan syarat sang pemain mematuhi instruksi dan bersikap pantas di dalam pemusatan latihan.

Meski bahaya narasi ini, hal tersebut tetaplah klaim yang dinisbahkan kepada pembawa acara Prancis itu, dan belum ada penegasan independen terkait detail percakapan yang diklaim tersebut, namun hal ini menambah dimensi baru pada tanda tanya yang mengelilingi hubungan Mbappe dan Zidane, terlebih dengan bersamaannya krisis ini dengan kabar terkait cedera sang kapten timnas Prancis.

Iklan

Krisis ruang ganti: Mbappe tak lagi meraih dukungan penuh?

Yang lebih rumit, perselisihan yang mungkin terjadi tidak hanya menyangkut Zidane seorang, sebab laporan yang dirilis "L'Equipe" mengungkap adanya kerenggangan dalam hubungan Mbappe dengan sebagian rekan setimnya di dalam timnas Prancis, dalam perkembangan yang menandai perubahan dari atmosfer yang biasa dirasakan sang pemain sepanjang tahun-tahun sebelumnya.

Iklan

Laporan tersebut mengaitkan sebagian atmosfer ini dengan persaingan antara Mbappe dan Dembele memperebutkan Ballon d'Or 2026, serta pernyataan saling balas yang menyertainya lewat media, sebelum bintang Real itu berupaya meredam situasi dengan kontak pribadi.

Mbappe sebelumnya telah menegaskan dalam pernyataan kepada surat kabar "L'Equipe" pada 21 September lalu bahwa tidak ada perselisihan dengan Dembele, dengan mengatakan bahwa rekannya itu adalah temannya dan hubungan keduanya tidak terpengaruh oleh persaingan memperebutkan penghargaan tersebut.

Iklan

Namun laporan yang lebih baru berbicara tentang perasaan Mbappe yang terisolasi di dalam ruang ganti, serta upayanya memperluas lingkaran hubungannya dengan sebagian pemain, di antaranya Rayan Cherki, Marcus Thuram, dan Michael Olise, yang merupakan upaya-upaya yang tidak serta-merta mendapat respons sebagaimana diharapkan dari seluruh rekan setimnya.

Preseden dengan Deschamps: apakah Mbappe memilih pertarungan internasionalnya?

Iklan

Keraguan saat ini tidak bisa dibahas tanpa menengok kembali hubungan sebelumnya antara Mbappe dan pelatih Prancis terdahulu Didier Deschamps, yang juga pernah mengalami periode kontroversi terkait komitmen sang pemain untuk ikut serta dalam pemusatan latihan internasional.

Peristiwa paling menonjol terjadi pada musim gugur 2024, ketika Mbappe absen dari pemusatan latihan Oktober dan November, meski ia tampil bersama Real Madrid selama periode tersebut.

Iklan

Pada Oktober, Deschamps tidak memanggilnya setelah pulih dari cedera otot, meski ia tampil sebagai pemain pengganti melawan Lille di Liga Champions, kemudian tampil sebagai starter melawan Villarreal di La Liga.

Pada November, pelatih Prancis itu mengejutkan semua orang dengan kembali mencoretnya, meski sang pemain menyatakan keinginannya untuk bergabung bersama timnas, yang ditegaskan sendiri oleh Deschamps, dengan menjelaskan bahwa keputusan tersebut bersifat luar biasa dan hanya terkait pemusatan latihan itu saja.

Iklan

Peristiwa ini memicu kritik luas, terutama karena Mbappe mampu tampil bersama Real Madrid, sementara ia absen dari timnas, dan sebagian pihak sampai mempertanyakan sifat prioritasnya selama periode jeda internasional.

Namun penting untuk tidak mereduksi peristiwa tersebut menjadi tudingan bahwa sang pemain mengelak, sebab Deschamps menjelaskan bahwa keputusan-keputusannya terkait dengan penilaian kesiapan dan kondisi yang mengelilingi sang pemain, dan Mbappe pun kembali ke timnas pada Maret 2025.

Iklan

Latar belakang ini mengungkap bahwa kontroversi seputar komitmen Mbappe terhadap timnas bukanlah hal baru, dan bahwa sang pemain sebelumnya pernah mendapati dirinya di tengah pertanyaan serupa, bahkan ketika tidak ada bukti bahwa ia sengaja menjauh.

Cedera sebelumnya bersama Zidane: awal yang tidak ideal

Iklan

Ironisnya, hubungan Mbappe dengan Zidane sebenarnya telah mengalami perkembangan medis serupa di awal perjalanan sang pelatih bersama timnas.

Pada 25 September lalu, dan selama pertandingan pertama Zidane sebagai pucuk pimpinan staf teknis Les Bleus melawan Turki, Mbappe mencetak satu-satunya gol kemenangan, namun ia kemudian keluar karena diklaim mengalami nyeri di lutut kiri, dan terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-58.

Iklan

Zidane mengumumkan usai laga bahwa kondisi sang pemain tidak memungkinkan untuk mengambil risiko menurunkannya terus, dengan menegaskan perlunya ia kembali ke Madrid untuk menjalani perawatan, sebelum Federasi Sepak Bola Prancis menegaskan bahwa ia mengalami cedera pada tendon.

Benar saja, Mbappe absen dari tiga pertandingan timnas berikutnya, setelah dipastikan dicoret dari sisa pemusatan latihan.

Iklan

Apakah Zidane akan kehilangan bintangnya?

Ironisnya, Zidane mengambil alih kepemimpinan timnas Prancis di tengah dukungan besar dari Mbappe, sebab yang disebut belakangan ini adalah salah satu pembela paling menonjol atas gagasan legenda Real Madrid itu menangani Les Bleus.

Iklan

Hubungan antara keduanya semestinya menjadi titik kekuatan bagi proyek baru ini, mengingat kedudukan historis yang dimiliki Zidane di mata Mbappe, serta penghargaan timbal balik antara kedua pihak.

Namun bulan-bulan pertama mengungkap bahwa rasa hormat timbal balik belum tentu cukup untuk menjamin keselarasan teknis, terlebih ketika menyangkut pemain sebesar Mbappe, yang terbiasa menjadi poros proyek ofensif di tim mana pun yang ia bela.

Iklan

Dan kini, Zidane mendapati dirinya menghadapi ujian dini, setelah cedera sang kapten bersamaan dengan laporan yang berbicara tentang perselisihan taktis dan ketegangan antara kedua pihak, ditambah perasaan bintang Real itu yang tidak nyaman di dalam ruang ganti.

Dan di saat Zidane menanti kepulangan Mbappe, pertanyaan terpenting tetap ada: apakah sang pelatih mampu meredam bintang utamanya dan mengembalikan hubungan ke jalurnya yang normal, atau justru perselisihan dini ini akan berubah menjadi perang yang mengancam proyeknya bersama timnas Prancis?

Iklan

Adapun pembicaraan tentang cedera politis atau kesengajaan Mbappe untuk absen, hingga kini tetap berada dalam lingkaran spekulasi yang tidak didukung bukti terpercaya, namun bersamaannya masalah fisik dengan perselisihan yang terungkap membuat tanda tanya yang mengelilingi masa depan hubungan kedua pihak sulit untuk diabaikan.

Baca juga:

Cukup meremehkan: angkat tangan dan lidah kalian dari pemain terhebat dalam sejarah!