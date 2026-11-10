Masa depan bintang Brasil, Neymar Junior, kian tak menentu setelah ia mulai serius mempertimbangkan untuk mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola, di tengah penderitaan berulang akibat cedera dan kesulitan fisik yang kini mengancam kemampuannya untuk terus bermain pada level yang biasa ia tampilkan.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", pemain Santos berusia 34 tahun itu mengisyaratkan kemungkinan ia pensiun dari sepak bola lebih cepat dari yang diperkirakan, dalam sebuah perbincangan dengan kreator konten asal Brasil, Cris Guedes, di sela-sela turnamen Kings League.

Pada awal perbincangan, Neymar menyatakan keinginannya untuk tampil di turnamen Kings League, sembari menegaskan bahwa ia berencana terus bermain hingga tahun 2030, sebelum Guedes bertanya kepadanya apakah ia berpikir untuk pensiun saat itu.

Kreator konten tersebut mencoba meyakinkan sang bintang Brasil bahwa usianya baru akan menginjak 39 tahun pada saat itu, dan bahwa ia mungkin masih mampu melanjutkan kiprahnya di lapangan selama lima atau enam tahun lagi.

Namun jawaban Neymar tidak menenangkan, ketika ia berkata: "Tidak, aku tidak bisa, oke," sebelum Guedes kembali menegaskan bahwa usianya tidak akan setua itu hingga menghalanginya untuk bermain.

Saat itulah Neymar mengungkap sebagian dari penderitaan pribadinya, dengan mengatakan: "Kalau kamu ada di posisiku, kamu akan mengerti."

Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan besarnya penderitaan fisik yang dihadapi sang bintang Brasil, setelah cedera menghantuinya dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak nyata pada keberlangsungan kariernya di atas lapangan hijau.

Tampaknya Neymar mulai menyadari bahwa tubuhnya mungkin tidak memberinya cukup waktu untuk melanjutkan karier profesionalnya hingga waktu yang ia idam-idamkan, sehingga gagasan untuk pensiun menjadi kemungkinan serius yang memaksa dirinya untuk berpikir, meski mimpi untuk terus berkiprah di lapangan masih tetap ada.