Fiorentina menelan kekalahan ketiga secara beruntun di Serie A, kali ini di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya, saat menghadapi Torino dengan skor 1-3 pada Sabtu malam.

Surat kabar AS menyoroti kesulitan yang dialami pemain Argentina, Franco Mastantuono, yang bermain untuk La Viola dengan status pinjaman dari Real Madrid.

Franco Mastantuono tidak meninggalkan jejak yang berpengaruh sepanjang pertandingan, dan ia juga digantikan di antara babak pertandingan.

Fiorentina berupaya mengandalkan serangan balik dan menyerahkan penguasaan bola kepada Torino.

La Viola mendapatkan dua peluang, dengan Mastantuono sebagai bintang di kedua momen tersebut, setelah ia berhasil merebut bola dari lini pertahanan lawan, tetapi ia gagal merobek jala gawang.

Fiorentina yang lebih dulu mencetak gol, pada menit ke-48 melalui Matteo Pellegrino, lewat tendangan keras dengan kaki kirinya yang mengejutkan kiper Paleari.

Namun Torino membalas dengan dua gol beruntun melalui Rolando Mandragora dan Che Adams, pada menit ke-74 dan ke-82, sehingga tim tersebut meraih 3 poin pertama mereka musim ini, sementara Fiorentina tetap berada di dasar klasemen.

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