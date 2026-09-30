Salah satu pemain timnas Jerman akan meninggalkan pemusatan latihan sebelum menghadapi Serbia, yang dijadwalkan berlangsung besok Kamis di Stadion Allianz Arena di Munich, dalam pekan ketiga UEFA Nations League.

Hal ini terkait dengan bek Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, yang mengalami cedera pergelangan kaki hari ini Rabu, sehingga dipastikan absen dari dua laga mendatang melawan Serbia dan Yunani, namun ia tidak memerlukan tindakan operasi, menurut surat kabar Jerman "Bild".

Pemain internasional Jerman itu mengalami cedera saat latihan kompetitif ringan, sebelum dimulainya sesi latihan terakhir timnas dalam persiapan menghadapi Serbia, ketika para pemain dibagi ke dalam 4 kelompok, dan masing-masing menggiring bola di antara tiang-tiang zig-zag.

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Schlotterbeck kehilangan kendali atas bola, dan menyimpang ke kelompok lain, sehingga pergelangan kaki kanannya terpelintir dan ia terjatuh ke tanah sambil memegangnya.

Bek Borussia Dortmund itu meninggalkan latihan, dan menjalani pemeriksaan MRI yang memastikan bahwa cedera baru ini tidak seserius cedera sebelumnya pada Piala Dunia 2026, dan juga tidak memerlukan tindakan operasi.

Jerman berupaya meraih kemenangan pertama mereka di bawah kepemimpinan pelatih baru, Jurgen Klopp, setelah imbang pada pekan pertama di kandang Belanda (1-1), lalu kekalahan mengejutkan dari tamunya Yunani (1-0) dalam pekan kedua.

Jerman menempati peringkat ketiga di Grup 2 UEFA Nations League, dengan satu poin, sementara Yunani memuncaki klasemen dengan 6 poin, di atas Belanda yang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sedangkan Serbia berada di dasar klasemen tanpa poin.