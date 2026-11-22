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Lorenzo Colombo baru saja masuk lapangan dalam laga Sassuolo-Genoa ketika ia terkapar setelah lututnya terpuntir secara tidak wajar. Berikut kabar terbaru kondisi sang penyerang.

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Penampilan Lorenzo Colombo hanya berlangsung lima menit. Penyerang Genoa kelahiran 2002 itu, yang sudah sebulan mengalami masalah pada pergelangan kaki yang diharapkan Danele De Rossi telah pulih selama jeda, masuk menggantikan Osmajic pada menit ke-83 dalam kemenangan Genoa 2-0 atas Sassuolo (berkat dua gol pemain asal Montenegro tersebut), tetapi terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-88 ketika jatah pergantian pemain telah habis.

APA YANG TERJADI - Di tengah hujan deras dan di lapangan yang licin, Colombo berusaha merebut bola dari Cinquegrano. Meski gagal merebutnya, ia langsung terkapar dan tampak sangat kesakitan. Awalnya, staf medis mengkhawatirkan hal terburuk karena posisi tubuh sang penyerang saat terkapar. Namun, kemudian terlihat jelas bahwa masalahnya ternyata murni cedera fisik, khususnya pada lutut.

MASALAH PADA LUTUT - Menurut penuturan komentator Dazn saat siaran langsung, Colombo terpaksa meninggalkan lapangan dan langsung menuju ruang ganti setelah jatah pergantian pemain habis. Berdasarkan pemeriksaan awal, masalahnya tampak berupa keseleo lutut. Colombo harus diangkat oleh staf medis untuk dibawa keluar lapangan. Menurut informasi awal, masalah tersebut diperkirakan cukup serius.