Cedera bintang Maroko membuat Wahbi cemas menjelang Piala Dunia

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, menerima kabar yang mengkhawatirkan bahwa salah satu pemain timnya harus menjalani operasi.

Timnas Maroko sedang bersiap untuk berlaga di putaran final Piala Dunia musim panas mendatang, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Kabar mengkhawatirkan tersebut berkaitan dengan menjalani operasi arthroscopy pada lutut kanan oleh pemain Maroko, Zakaria Aboukhal.

Torino mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa pemain Maroko tersebut menjalani operasi di Amsterdam, yang dilakukan oleh Dr. Bas Pijnenburg, dengan didampingi tim medis klub Italia tersebut.

Situs web Torino menyebutkan bahwa Zakaria Aboukhalal telah memulai program rehabilitasi, dan durasi absennya akan ditentukan secara lebih pasti dalam beberapa minggu ke depan, sesuai dengan perkembangan kondisi medisnya.

Tidak diragukan lagi, cedera Abu Khalil dan menjalani operasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi Wahbi, yang akan memimpin Maroko di Piala Dunia.



Undian Piala Dunia menempatkan timnas Maroko di Grup C, bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti.

