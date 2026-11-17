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Seperti biasa, Antonio Cassano tak pernah biasa-biasa saja dan selalu melontarkan komentar pedas kepada hampir semua mantan koleganya. Kali ini, giliran Ronaldinho. Mantan pemain bernomor punggung 99 di AC Milan itu mengkritik langkah pemasaran Ravenna, yang pada Minggu sore memenangi derbi melawan Forlì dengan Ronaldinho bermain pada usia 46 tahun.

"Saya mulai dari satu hal: saya menghormati Ronaldinho sebagai pribadi dan pesepakbola. Saya menempatkannya di antara lima pemain terhebat sepanjang sejarah bersama Messi, Maradona, Ronaldo il Fenomeno, dan mungkin Pelé. Ronaldinho adalah salah satu dari lima pemain terbaik sepanjang sejarah. Kariernya luar biasa, dia memenangi semua yang bisa dimenangi dan melakukan sesuatu yang unik serta menakjubkan dengan kualitas yang tiada duanya. Namun, saya harus memisahkan semua itu dari apa yang akan saya katakan sekarang karena keduanya sangat berbeda. Saya sangat menghormati sosok-sosok tertentu. Saya angkat topi untuk Ronaldinho dalam segala hal, tetapi apa yang dia lakukan beberapa hari lalu, bagi saya, sangat, sangat, sangat tidak enak dilihat. Pada usia 46 tahun, dalam kondisi seperti itu, untuk apa kau pergi ke sana? Saya tidak mengerti... Apakah dia melakukannya karena punya hubungan dengan Cipriani, yang merupakan temannya? Apakah dia melakukannya karena diberi banyak uang? Apakah dia melakukannya karena... entahlah. Bagi saya, itu aksi konyol."