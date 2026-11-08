Casillas yang murka menarik kedua putranya dari Real Madrid

Tampaknya perjalanan kedua putra Iker Casillas dan Sara Carbonero di akademi Real Madrid telah berakhir, setelah mantan kiper Spanyol itu, dengan geram, memutuskan untuk mengeluarkan Martin dan Lucas yang bermain di posisi penjaga gawang sepertinya dari "La Fabrica", usai dua musim berada di dalam klub ibu kota tersebut.

Menurut surat kabar "AS", keputusan mengejutkan itu muncul akibat hilangnya peran penting Martin, sang putra sulung, ditambah tidak dipanggilnya salah satu dari kedua putra tersebut untuk ambil bagian dalam turnamen "Futures" di kota Orlando, yang mendorong Casillas mengambil langkah ini, yang kini telah diketahui oleh klub.

Baca Juga

Dari krisis Maroko hingga tuduhan kepada Messi dan FIFA: Federasi Sepak Bola Mesir mengakhiri perang Hossam Hassan

Bintang Bundesliga bermimpi membela Barcelona, dan Deco bertemu agennya

Di sisi lain, surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Martin, yang berusia 12 tahun, dan Lucas, yang berusia 10 tahun, akan meninggalkan Real Madrid dan pindah ke Leganes, demi mencari proyek pembinaan yang lebih sesuai untuk perkembangan mereka.

Kedua bersaudara itu memulai karier mereka di klub Pozuelo, sebelum menghabiskan dua tahun di akademi Real Madrid. Keputusan hengkang ini datang dengan persetujuan mereka, serta kesepakatan dengan lingkungan keluarga mereka.

Sebelumnya, Martin telah menarik perhatian selama ambil bagian dalam Piala Dunia (U-12), sementara Lucas tampil memukau dalam menggagalkan sejumlah tendangan penalti melawan Barcelona.