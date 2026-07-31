Casemiro: Saya Bermimpi Setiap Hari Bisa Bermain Bersama Messi

Pemain Inter Miami asal Brasil, Casemiro, menegaskan bahwa dirinya selalu berharap bisa bermain di tim yang sama bersama pemain Argentina, Lionel Messi, seraya menyatakan keinginannya untuk membantunya terus meraih gelar bersama klub Amerika tersebut.

Casemiro berkata, saat perkenalannya sebagai pemain baru di Inter Miami: "Saya selalu ingin bersama yang terbaik, saya bermimpi setiap hari untuk bisa bersamanya dan bermain di sisinya; saya tahu mustahil untuk menghentikannya, dan saya tidak pernah berhasil menghentikannya, saya selalu membutuhkan bantuan rekan-rekan setim saya."

Ia menambahkan: "Semua pemain bermimpi bermain bersama salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah, dan saya sedang menjalani mimpi itu, saya ingin menikmatinya dan membantunya untuk terus meraih kemenangan."

Casemiro bergabung dengan Inter Miami pekan lalu, setelah berakhirnya keterikatannya dengan Manchester United selama musim panas, dan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya pada hari Sabtu dalam kemenangan atas Montreal dengan skor (0-1). Gelandang berusia 34 tahun itu berkata: "Saya sangat jelas bahwa jika saya bermain di salah satu tim Liga Amerika, maka itu adalah Inter Miami."

Casemiro juga mengakui bahwa ia berbicara dengan sejumlah pemain sebelum kepindahannya ke Liga Amerika, di antaranya rekan senegaranya Kaka, yang menjalani tiga musim bersama Orlando City.

Casemiro akan membantu tim Florida itu mengatasi masalah pertahanan yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir, yang hanya bisa ditutupi oleh kekuatan serangan yang dipimpin oleh Messi.

Kepergian Sergio Busquets pada akhir musim lalu juga menambah parah kerapuhan ini selama musim yang sedang berjalan.

Inter Miami merupakan pemegang gelar Piala Liga Amerika, dan saat ini menempati peringkat kedua di Wilayah Timur dengan raihan 37 poin, terpaut dua poin di belakang Nashville, dan tim tersebut juga akan memulai perjalanannya di Leagues Cup pada hari Rabu mendatang, turnamen yang gelarnya pernah mereka raih pada tahun 2023.