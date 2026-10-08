Sebuah laporan dari Spanyol pada hari Kamis ini menyebutkan bahwa Dani Carvajal, mantan bintang Real Madrid, mengajukan syarat aneh untuk bergabung dengan Getafe.

Carvajal berhak bergabung dengan klub mana pun, tanpa terikat periode transfer, sebagai pemain bebas, setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir pada penghujung musim lalu.

Menurut radio "Marca", disebutkan bahwa pemain tersebut siap menerima pemotongan gaji demi bermain dengan seragam Getafe, tetapi dengan adanya satu klausul yang tidak bisa dinegosiasikan dalam kontraknya.

Klausul ini berkaitan dengan masa depannya, dan menyatakan bahwa jika ia menerima tawaran dari tim mana pun selama bursa transfer musim dingin mendatang, dan ia berminat, maka ia bisa pergi.

Dengan kata lain, ia bisa menandatangani kontrak, jika semua pihak setuju, yang memungkinkan pemain dan Getafe untuk tetap bersama klub hanya selama tiga bulan, yakni durasi yang tersisa sebelum pembukaan jendela transfer musim panas mendatang. Meski demikian, hal ini tampaknya tidak disukai Getafe, sebab menurut sumber yang disebutkan tadi, hal itu justru memperuncing perselisihan antara kedua belah pihak.



