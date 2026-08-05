Carragher: Salah seperti Cristiano, tempatnya di Juventus bukan Trabzon

Keputusan bintang Mesir Mohamed Salah untuk pindah ke klub Turki Trabzonspor memicu perdebatan luas di kalangan sepak bola Eropa, yang babak terbarunya adalah komentar pedas dari legenda Liverpool, Jamie Carragher, yang mengungkapkan keterkejutannya atas pilihan "Raja Mesir" tersebut untuk sebuah liga yang menurutnya di bawah kemampuannya.

Dalam kesepakatan yang menjadi kejutan besar, Salah menandatangani kontrak dengan klub Turki tersebut yang berdurasi dua musim, dengan gaji tahunan sebesar 22 juta euro, sehingga mengakhiri era emas yang ia lalui di lapangan-lapangan Inggris bersama seragam Liverpool.

Dalam kemunculannya di podcast "Football Ramble" pada hari Rabu, Carragher, salah satu bek paling menonjol dalam sejarah Liverpool, tidak menyembunyikan keheranannya atas langkah tersebut.

Ia berkata: "Menurut saya Mohamed Salah mampu bermain dengan mudah di Liga Italia, dan bukan di liga yang di bawah levelnya seperti Liga Turki."

Mantan bek Inggris itu menambahkan untuk menjelaskan sudut pandangnya: "Salah seperti Ronaldo, ia memiliki ambisi besar dan angka-angkanya sangat berarti baginya, dan ia memang mampu mewujudkannya di Liga Turki, tapi saya berharap melihatnya di salah satu klub besar seperti Juventus atau Milan."

Carragher tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pertimbangan finansial menjadi alasan menjauhnya klub-klub besar Eropa dari kesepakatan tersebut, dan ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Mungkin tuntutan finansialnya menjadi alasan sejumlah klub enggan bernegosiasi dengannya."

Komentar Carragher ini mencerminkan kondisi perpecahan pendapat di kalangan analis dan penggemar seputar kepindahan Salah ke Trabzonspor, antara mereka yang memandangnya sebagai tantangan baru dan peluang untuk memimpin sebuah proyek ambisius, dan mereka yang menganggapnya sebagai langkah mundur bagi seorang pemain yang masih menampilkan level yang memungkinkannya bermain di level tertinggi Eropa.