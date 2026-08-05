Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

Diterjemahkan oleh

Carragher: Salah seperti Cristiano, tempatnya di Juventus bukan Trabzon

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
J. Carragher
Mesir
Inggris

Keputusan bintang Mesir Mohamed Salah untuk pindah ke klub Turki Trabzonspor memicu perdebatan luas di kalangan sepak bola Eropa, yang babak terbarunya adalah komentar pedas dari legenda Liverpool, Jamie Carragher, yang mengungkapkan keterkejutannya atas pilihan "Raja Mesir" tersebut untuk sebuah liga yang menurutnya di bawah kemampuannya.

Tiket pertandingan Trabzonspor di Liga TurkiBeli tiketmu sekarang!

Dalam kesepakatan yang menjadi kejutan besar, Salah menandatangani kontrak dengan klub Turki tersebut yang berdurasi dua musim, dengan gaji tahunan sebesar 22 juta euro, sehingga mengakhiri era emas yang ia lalui di lapangan-lapangan Inggris bersama seragam Liverpool.

Super Lig
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Dalam kemunculannya di podcast "Football Ramble" pada hari Rabu, Carragher, salah satu bek paling menonjol dalam sejarah Liverpool, tidak menyembunyikan keheranannya atas langkah tersebut. 

Ia berkata: "Menurut saya Mohamed Salah mampu bermain dengan mudah di Liga Italia, dan bukan di liga yang di bawah levelnya seperti Liga Turki."

Mantan bek Inggris itu menambahkan untuk menjelaskan sudut pandangnya: "Salah seperti Ronaldo, ia memiliki ambisi besar dan angka-angkanya sangat berarti baginya, dan ia memang mampu mewujudkannya di Liga Turki, tapi saya berharap melihatnya di salah satu klub besar seperti Juventus atau Milan."

Tiket pertandingan Trabzonspor di Liga TurkiBeli tiketmu sekarang!

Carragher tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa pertimbangan finansial menjadi alasan menjauhnya klub-klub besar Eropa dari kesepakatan tersebut, dan ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Mungkin tuntutan finansialnya menjadi alasan sejumlah klub enggan bernegosiasi dengannya."

Komentar Carragher ini mencerminkan kondisi perpecahan pendapat di kalangan analis dan penggemar seputar kepindahan Salah ke Trabzonspor, antara mereka yang memandangnya sebagai tantangan baru dan peluang untuk memimpin sebuah proyek ambisius, dan mereka yang menganggapnya sebagai langkah mundur bagi seorang pemain yang masih menampilkan level yang memungkinkannya bermain di level tertinggi Eropa.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google