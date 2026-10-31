Jamie Carragher, mantan bintang Liverpool sekaligus analis di jaringan Sky Sports, menyampaikan permintaan maafnya kepada Aston Villa, setelah klub tersebut mengancam akan mengambil langkah hukum terhadapnya akibat pernyataan-pernyataannya yang menuai kontroversi.

Sebelumnya, Carragher meminta para pendukung Aston Villa untuk "diam", dengan menggunakan kata-kata kasar, dan juga mengklaim bahwa klub itu "tidak akan pernah menjadi seperti Manchester United".

Setelah Aston Villa mengeluarkan pernyataan geram sebagai tanggapan atas ucapannya, Carragher memposting pesan permintaan maaf dalam upaya meredakan suasana dan mengakhiri ketegangan.

Carragher menulis melalui akunnya di platform X: "Saya ingin meminta maaf kepada Aston Villa, para pemiliknya, dan para pendukungnya. Bahasa yang saya gunakan pekan ini kurang tepat dan keliru".

Ia menambahkan: "Saya tegaskan kepada para pendukung Aston Villa bahwa apa yang saya katakan hanyalah sebatas gurauan, tetapi saya memahami bahwa hal itu tidak dipahami dengan cara seperti itu, dan karena itu saya meminta maaf. Saya mendoakan keberuntungan untuk kalian hari ini, ayo Villa!".

Sebelumnya, Carragher sempat menyinggung, dalam penampilannya di program "Stick to Football", bahwa Unai Emery mungkin sudah menjadi terlalu besar untuk tetap menjadi pelatih Aston Villa, sebagai sindiran terhadap ambisi dan potensi pelatih asal Spanyol tersebut.

Aston Villa musim lalu menjuarai Liga Europa, dan mengakhiri Liga Primer Inggris di peringkat kelima, tetapi mereka terpaksa menjual sejumlah pemain terbaiknya, seperti Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ollie Watkins, dan Emiliano Martinez.

Carragher mengatakan: "Saya rasa Unai Emery adalah pelatih yang luar biasa jika melihat apa yang ia raih dari tahun ke tahun".

Ia menambahkan: "Dia menghadapi perubahan sebanyak ini, dengan pemain-pemain yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi, namun ia tetap terus meraih kesuksesan dari tahun ke tahun".

Ia melanjutkan: "Namun alasan saya menanggapi para pendukung Aston Villa adalah karena saya tidak bisa percaya bahwa seorang pelatih yang meraih semua kesuksesan ini di Liga Europa tidak memikirkan langkah berikutnya. Jika saya seorang pemain, dan memenangi Liga Europa tiga atau empat kali, maka sudah pasti setelah itu saya akan berambisi untuk bersaing di Liga Champions Eropa".

Ia melanjutkan: "Aston Villa tidak akan pernah menjadi seperti Manchester United. Saya hanya berpikir bahwa Emery belum meraih kesuksesan yang diharapkan bersama Paris Saint-Germain atau Arsenal, dan mungkin itu disebabkan oleh adanya beberapa karakter dengan ego yang membengkak di dalam ruang ganti dan hal-hal semacam itu".

Ia menambahkan: "Tetapi sudah pasti ia ingin mendapatkan kesempatan baru untuk melatih salah satu klub raksasa. Ada hierarki dalam sepak bola, suka atau tidak suka".

Ia menutup: "Akan ada klub-klub yang kedudukannya lebih rendah dari Aston Villa, dan mereka akan berusaha merekrut para pemainnya atau pelatihnya, jadi hentikan omong kosong ini wahai para pendukung Aston Villa. Aston Villa tidak akan pernah menjadi seperti Manchester United".