Carragher meragukan transfer Chelsea usai kekalahan di derbi London

Jamie Carragher, mantan bintang Liverpool, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pembelian musim panas Chelsea, kiper asal Argentina Emiliano Martinez, setelah kekalahan Chelsea dari Arsenal pada Minggu malam (2-1), di Liga Primer Inggris.

Morgan Rogers memberi Chelsea awal yang sempurna, dengan melesakkan bola langsung ke gawang dari tepi kotak penalti pada dua menit pertama.

Namun Kai Havertz menyamakan kedudukan melawan mantan klubnya di pertengahan babak pertama lewat tendangan yang gagal dihalau Martinez di tiang dekat, sebelum Martin Odegaard mencetak gol kemenangan bagi Arsenal di babak kedua.

Legenda Liverpool itu berpendapat bahwa meskipun mendatangkan Martinez hanya seharga 7,5 juta pound sterling merupakan "kesepakatan luar biasa", mantan kiper Aston Villa itu terbukti sudah melewati masa terbaiknya.

Carragher berkata di kanal "Sky Sports" saat menganalisis gol penyama kedudukan yang dicetak Havertz untuk Arsenal: "Saya rasa kiper itu akan mampu menghalau bola tersebut dua atau tiga tahun lalu".

Ia menambahkan seperti dikutip surat kabar "Metro" Inggris: "Apa yang dilakukan Chelsea adalah lebih baik bagi semua orang jika Robert Sanchez tidak berada di gawang karena ia tidak berada pada level yang dibutuhkan meskipun ia kiper yang bagus".

Ia melanjutkan: "Ini bukan kesepakatan yang salah, justru ini kesepakatan luar biasa seharga 7,5 juta pound sterling, dan ia tetap kiper yang sangat baik, bahkan lebih baik dari Sanchez. Dan ini akan memberi semua orang rasa percaya diri yang lebih besar".

Ia menegaskan: "Martinez memang kiper yang luar biasa dan masih menjadi kiper yang sangat bagus, tetapi ia bukan lagi kiper yang memenangi Piala Dunia, itu tidak benar, dan ini adalah gambaran singkat mengenai hal itu".

Carragher menutup, sambil berbicara tentang level Chelsea dibandingkan Arsenal: "Ada jurang besar antara kedua tim tersebut, baik dari susunan pemain inti maupun daftar pemain mereka".

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