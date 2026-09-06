Carragher meragukan transfer Chelsea usai kekalahan derby London

Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengungkapkan kekhawatirannya terkait transfer musim panas Chelsea, kiper asal Argentina Emiliano Martinez, setelah kekalahan the Blues dari Arsenal pada Minggu malam (2-1) di Liga Premier Inggris.

Morgan Rogers memberi Chelsea awal yang sempurna, saat ia melepaskan tembakan langsung ke gawang dari tepi kotak penalti pada dua menit pertama.

Namun, Kai Havertz menyamakan kedudukan melawan mantan klubnya di pertengahan babak pertama dengan tembakan yang gagal dihalau Martinez di tiang dekat, sebelum akhirnya Martin Odegaard mencetak gol kemenangan bagi Arsenal di babak kedua.

Legenda Liverpool itu menilai bahwa meskipun mendatangkan Martinez hanya dengan 7,5 juta pound sterling merupakan "transfer yang luar biasa", mantan kiper Aston Villa tersebut membuktikan bahwa masa terbaiknya telah terlewati.

Carragher berkata di saluran "Sky Sports" saat menganalisis gol penyama kedudukan yang dicetak Havertz untuk Arsenal: "Saya rasa kiper itu akan menghalau bola tersebut dua atau tiga tahun yang lalu".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Apa yang dilakukan Chelsea adalah lebih baik bagi semua orang jika Robert Sanchez tidak berada di gawang, karena ia tidak berada pada level yang dibutuhkan meskipun ia adalah kiper yang bagus".

Ia melanjutkan: "Ini bukan transfer yang salah, justru ini transfer yang luar biasa dengan harga 7,5 juta pound sterling, dan ia masih merupakan kiper yang hebat, bahkan lebih baik daripada Sanchez. Hal ini akan memberikan rasa percaya diri yang lebih besar kepada semua orang".

Ia menegaskan: "Martinez memang seorang kiper yang luar biasa dan masih menjadi kiper yang sangat bagus, tetapi ia bukan lagi kiper yang memenangi Piala Dunia, itu tidak benar, dan ini adalah gambaran singkat mengenai hal tersebut".

Carragher menutup, sambil berbicara tentang level Chelsea dibandingkan dengan Arsenal: "Ada jurang yang sangat besar antara kedua tim, baik dari susunan utama maupun daftar pemainnya".

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