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Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mendukung pemain muda Chelsea, Estevao, setelah memanggilnya ke skuad tim nasional senior meski ia tidak mendapat waktu bermain secara reguler di Inggris. Ancelotti menegaskan bahwa tim nasional memiliki tujuan yang berbeda dari klub-klub Eropa.

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Ancelotti sertakan pemain muda berbakat Chelsea Estevao

Winger Chelsea Estevao masuk dalam skuad Brasil berisi 26 pemain pilihan Carlo Ancelotti untuk laga persahabatan internasional pada November di Singapura melawan Jepang dan tuan rumah. Penyerang berusia 19 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain bersama tim utama sejak pindah ke Stamford Bridge.

Meski jarang bermain di klub, Ancelotti tetap bertekad memberi Estevao kesempatan tampil di level internasional.

Pelatih asal Italia itu menyoroti potensi besar sang pemain dalam jangka panjang bagi tim nasional.

Pelatih berjanji terus mendukung talenta remaja

Ancelotti menegaskan bahwa situasi Estevao di klubnya tidak akan menghalangi staf pelatih untuk mengembangkan bakatnya. “Kami berharap dia bisa menunjukkan seluruh kualitasnya. Kami akan terus memantaunya,” tegas Ancelotti.

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“Jika dia tidak bermain satu menit pun di Chelsea, kami akan terus memantaunya sampai kami merasa dia tidak lagi berguna bagi tim nasional.”

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“Selama kami merasa dia masih berguna... kami akan terus memantaunya dan memberinya kesempatan untuk berkembang secara wajar, sebagaimana diperlukan bagi pemain berusia 19 tahun. Tujuan kami berbeda dari tujuan Chelsea,” tegasnya.

Ancelotti soroti sisi positif dari minimnya menit bermain di klub

Berbicara tentang Estevao dan Endrick dari Real Madrid, Ancelotti berpendapat bahwa minimnya menit bermain di klub juga memiliki sisi positif saat mereka membela tim nasional. “Saya selalu percaya bahwa dengan satu mata kita harus melihat ke belakang, dan dengan mata lainnya kita harus melihat ke depan,” jelas Ancelotti.

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“Melihat ke belakang berarti, tentu saja, Estevao atau Endrick akan lebih diuntungkan jika mendapat menit bermain untuk berkembang.”

“Namun, dari sisi positif, kita juga bisa mengatakan bahwa mereka datang dalam kondisi segar, tidak kelelahan. Mereka bisa tampil baik bersama tim nasional,” ujar sang pelatih.

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Estevao bersiap memanfaatkan kesempatan dalam laga persahabatan di Singapura

Estevao akan berusaha memanfaatkan pertandingan melawan Jepang dan Singapura pada November untuk menunjukkan ketajamannya dalam menyerang.

Ancelotti berencana memberi para penyerang mudanya banyak menit bermain dalam kedua pertandingan tersebut.

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Pemain remaja itu akan bergabung dengan skuad di Asia Tenggara pekan depan.