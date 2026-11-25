Cara menyaksikan Kuching City vs Phnom Penh dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 26 Nov 2026 - 05.00

Kuching City menjamu Phnom Penh dalam laga Grup H Liga Champions Asia 2. Kedua tim ingin memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Tim asal Malaysia itu datang setelah menang 2-0 di kandang Negeri Sembilan dalam laga Liga Super pada 20 November. Mereka juga menang dengan skor yang sama atas Gangwon FC di kompetisi kontinental pada 5 November.

Hasil tersebut diraih setelah mereka kalah 1-0 dari lawan yang sama sepekan sebelumnya. Kuching City juga bermain imbang 1-1 melawan Kitchee pada Oktober dan kalah 3-2 dari Brunei DPMM di liga.

Phnom Penh datang sebagai pemuncak Grup H. Mereka mengalahkan Kuching City 2-1 pada pertemuan pertama, 17 September, sehingga laga ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk membalas kekalahan tersebut.

Klub asal Kamboja itu kalah 2-1 dari Kitchee pada 5 November, setelah sebelumnya menang 2-0 atas lawan yang sama pada 29 Oktober. Mereka juga menang di kandang Gangwon FC pada Oktober.

Kuching City berada di posisi ketiga grup, sehingga hasil di kandang menjadi penting. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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