Cara menonton WrestleMania 42: Tanggal, jadwal, daftar pertandingan, dan alur cerita

Lampu-lampu neon di The Strip memudar ke latar belakang saat perhatian dunia beralih ke Allegiant Stadium di Las Vegas. Di sinilah warisan-warisan terukir dalam emas dan di sinilah 'Showcase of the Immortals' kembali untuk rangkaian pertunjukan berturut-turut yang bersejarah di Silver State.

Kita berada di lanskap WWE yang telah sepenuhnya berubah. Panas gurun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan persaingan yang mencapai titik didihnya. Selama dua malam besar pada Sabtu, 18 April dan Minggu, 19 April 2026, hierarki gulat profesional akan ditentukan di bawah atap berkilau 'Death Star'.

WrestleMania terus berkembang dan tumbuh dari tahun ke tahun, dan tetap menjadi acara pay-per-view (PPV) dan siaran langsung andalan WWE. Acara ini dijuluki sebagai 'Super Bowl' dari dunia hiburan olahraga. Selain menjadi PPV pertama yang diproduksi oleh perusahaan, WrestleMania juga menjadi acara besar pertama WWE yang tersedia melalui siaran langsung, saat perusahaan meluncurkan WWE Network pada tahun 2014. Bersama dengan Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series, dan Money in the Bank, WrestleMania merupakan salah satu dari lima acara terbesar WWE dalam setahun, yang dikenal sebagai 'Big Five'.

Biarkan GOAL menunjukkan kepada Anda semua informasi penting yang perlu Anda ketahui menjelang WrestleMania 42, termasuk cara menonton atau streaming semua aksi seru serta bintang-bintang gulat mana saja yang siap unjuk kebolehan di bawah sorotan Vegas.

Kapan WrestleMania 42 akan digelar?

WrestleMania 42 digelar selama dua malam, yaitu pada Sabtu, 18 April, dan Minggu, 19 April. Acara ini akan disiarkan di seluruh dunia pada waktu-waktu berikut (waktu yang tercantum adalah perkiraan):

Negara Acara dimulai 🇺🇸 Amerika Serikat 19.00 ET (Sabtu & Minggu) 🇬🇧 Inggris Pukul 00.00 BST (Minggu & Senin) 🇦🇺 Australia 10.00 AEST (Minggu & Senin) 🇮🇳 India 04.30 WIB (Minggu & Senin) 🇯🇵 Jepang 08.00 JST (Minggu & Senin) 🇲🇽 Meksiko 17.00 CST (Sabtu & Minggu)

Di mana WrestleMania 42 akan diselenggarakan?

Allegiant Stadium adalah stadion serbaguna yang terletak di Paradise, Nevada (yang berbatasan dengan Las Vegas). Dengan biaya pembangunan sebesar $1,9 miliar, stadion ini merupakan stadion termahal keempat di dunia. Dibuka pada tahun 2020, stadion ini merupakan kandang bagi tim NFL Las Vegas Raiders dan tim sepak bola universitas University of Nevada, Las Vegas (UNLV), yaitu Rebels. Selain menjadi tuan rumah Super Bowl LVIII pada Februari 2024, di mana Kansas City Chiefs mengalahkan San Francisco 49ers dalam perpanjangan waktu, stadion ini juga telah menjadi tuan rumah NCAA Las Vegas Bowl setiap tahun sejak 2021.

Selain sepak bola Amerika, Allegiant Stadium secara rutin menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola. Stadion ini telah menjadi tuan rumah pertandingan Copa America 2024 dan akan menjadi venue untuk pertandingan fase grup CONCACAF Gold Cup 2025 pada musim panas ini. Bintang-bintang musik dunia ternama juga akan tampil di Allegiant dalam beberapa bulan mendatang, termasuk Kendrick Lamar, Coldplay, dan The Weeknd.

🇺🇸 Cara menonton dan streaming WrestleMania 42 di AS

Di Amerika Serikat, Anda dapat menonton semua aksi WrestleMania 42 secara langsung dengan menyaksikan ESPN, yang menjadi rumah bagi setiap acara langsung WWE Premium. Bahkan jika Anda tidak dapat menyaksikannya selama siaran langsung, streaming hari berikutnya akan tersedia, sehingga Anda tidak akan ketinggalan satu detik pun dari aksi tersebut.

WrestleMania akan disiarkan sebagai bagian dari paket Unlimited layanan ESPN DTC, yang memerlukan langganan bulanan sebesar $29,99 atau langganan paket yang mencakup ESPN Unlimited melalui penyedia layanan TV yang berpartisipasi, seperti Fubo.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang menyertakan ESPN di semua paketnya, sehingga menawarkan akses ke Royal Rumble dan berbagai acara olahraga lainnya. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan biaya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara ringkas dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🌏 Cara menonton dan streaming WrestleMania 42 di seluruh dunia

Penggemar gulat di seluruh dunia, termasuk di Inggris, dapat menonton WWE WrestleMania 42 dan semua acara WWE di Netflix melalui siaran langsung. Platform streaming global ini memulai kesepakatan hak siar selama 10 tahun dengan WWE pada awal 2025.

Negara Paket Dasar Paket Standar Paket Premium 🇬🇧 Inggris £5,99 £12,99 £18,99 🇦🇺 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD 🇮🇳 India 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Jepang ¥890 ¥1.590 ¥2.290 🇲🇽 Meksiko $119 MXN $249 MXN $329 MXN 🇨🇦 Kanada $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

🛜 Tonton WrestleMania 42 dari mana saja dengan VPN

Jika WrestleMania 42 tidak tersedia untuk ditonton secara langsung di wilayah Anda, atau jika Anda sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton pertandingannya dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati pembatasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami sangat merekomendasikan penggunaan NordVPN, tetapi Anda juga bisa melihat panduan VPN lengkap kami untuk pilihan lainnya.

🎟️ Cara mendapatkan tiket WrestleMania 42

Permintaannya tinggi, tetapi tiket masih tersedia untuk kedua hari WWE WrestleMania 42 pada Sabtu, 18 April, dan Minggu, 19 April di Allegiant Stadium, dengan harga saat ini berkisar antara $540-3200 untuk tiket kombo 2 hari, $160-940 untuk tiket khusus hari Sabtu, dan $200-1200 untuk tiket khusus hari Minggu di StubHub.

Daftar pertandingan WrestleMania 42

Tanggal Pertandingan Peserta Sabtu, 18 April Akan Diumumkan TBC Minggu, 19 April TBC TBC

Alur cerita pertandingan

CM Punk vs Roman Reigns (Kejuaraan Kelas Berat WWE)

CM Punk akan berhadapan langsung dengan Roman Reigns untuk memperebutkan Kejuaraan Kelas Berat Dunia di WrestleMania. Reigns berhasil mengalahkan 29 Superstar lainnya untuk memenangkan Royal Rumble 2026 dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi bintang utama The Showcase of the Immortals melawan Juara Dunia mana pun yang ingin ia tantang.

Dua malam kemudian di Raw, The OTC dihadapkan oleh Punk, yang berujung pada perang kata-kata yang sengit. Kedua rival saling melontarkan hinaan mengejutkan mengenai berbagai topik, termasuk kualitas masa jabatan gelar Juara Dunia mereka yang bersejarah, keterlibatan Punk dalam membawa The Shield ke daftar utama, dan klaim Punk bahwa Reigns mengikuti teladannya.

Reigns membalas dengan menyatakan bahwa Punk adalah contoh hal yang tidak boleh ditiru dan mengatakan bahwa satu-satunya alasan Punk kembali ke WWE adalah karena dia mengizinkannya.

Reigns juga menyoroti keputusan Punk meninggalkan WWE dan menghina perusahaan tersebut lebih dari satu dekade lalu, serta tindakan Punk setelah aliansi singkat mereka di Survivor Series: WarGames, sementara Punk menyoroti komentar Reigns baru-baru ini di "The Pat McAfee Show" dan menyebutnya sebagai "part-timer."

Konfrontasi mengejutkan ini berakhir dengan Reigns mengatakan kepada Punk bahwa ia selalu membencinya dan bahwa ia akan menantangnya di The Grandest Stage of Them All.

Stephanie Vaquer vs Liv Morgan (Kejuaraan Dunia Wanita)

Liv Morgan akan menantang Juara Dunia Wanita Stephanie Vaquer dalam pertarungan yang sangat personal di WrestleMania. Morgan berhasil mengalahkan 29 Superstar lainnya untuk memenangkan Pertandingan Royal Rumble 2026 dan mendapatkan hak untuk menantang Juara Wanita pilihan dirinya di The Showcase of the Immortals.

Dalam perjalanan menuju WrestleMania, Morgan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Vaquer dan Juara Wanita WWE Jade Cargill. Namun, setelah Stephanie menyela wawancara Liv dan menyentuh sisi sensitifnya dengan menyatakan bahwa Morgan belum layak mendapatkan posisinya, pemenang Royal Rumble itu pun tahu siapa yang ingin dia hadapi.

Cody Rhodes vs Randy Orton (Kejuaraan WWE Undisputed)

Salah satu Superstar paling berbahaya dalam sejarah WWE, Predator Puncak WWE ini adalah Juara Dunia 14 kali, Juara Grand Slam, pemenang Royal Rumble dua kali, dan pemenang Money in the Bank. Karier legendarisnya adalah kisah seorang legenda, sebuah ironi mengingat sebagian reputasinya dibangun sebagai The Legend Killer. Orton mendapatkan hak untuk menantang Juara WWE Undisputed dengan memenangkan Elimination Chamber, mengalahkan Rhodes, LA Knight, Logan Paul, Trick Williams, dan Je'Von Evans. Namun, dalam pertandingan itu, American Nightmare tersingkir berkat campur tangan dari luar oleh pemegang gelar saat itu, McIntyre.

Ini bukanlah kali pertama McIntyre ikut campur sehingga membuat Rhodes kehilangan kesempatan untuk pertandingan ulang perebutan gelar. Setelah Jacob Fatu membuat kekacauan yang membantu Drew mengakhiri masa jabatan kedua Rhodes sebagai pemegang Gelar Undisputed WWE dalam pertandingan Three Stages of Hell di SmackDown, McIntyre juga secara ilegal mengeliminasi Rhodes dari pertandingan Royal Rumble.

Setelah kekacauan di Chamber, General Manager SmackDown Nick Aldis menjadwalkan pertandingan ulang perebutan gelar di SmackDown, dan Rhodes mengalahkan McIntyre untuk merebut kembali gelar tersebut serta memastikan pertandingan perebutan gelar melawan Orton di The Showcase of the Immortals.

Jade Cargill vs Rhea Ripley (Juara Wanita WWE)

Badai akan melanda The Showcase of the Immortals saat Juara Wanita WWE Jade Cargill bertarung melawan Rhea Ripley dalam pertarungan gelar yang sangat dinantikan di WrestleMania. Setelah menjadi Ratu Ring 2025 dengan mengalahkan Asuka di final turnamen pada Night of Champions 2025, Cargill yang berbahaya merebut gelar dari Tiffany Stranton pada edisi 1 November 2025 dari Saturday Night's Main Event.

Superstar dominan ini belum pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan satu lawan satu selama tujuh bulan, dan ia memiliki senjata unik yang memungkinkannya menghancurkan lawan hanya dalam hitungan menit. Namun, Cargill belum pernah bertanding dalam pertandingan yang sama dengan Ripley, yang berhasil meraih kesempatan perebutan gelar ini dengan mengalahkan Alexa Bliss, Kiana James, Asuka, Raquel Rodriguez, dan Tiffany Stratton dalam pertandingan Elimination Chamber.

AJ Lee vs Becky Lynch (Kejuaraan Interkontinental)

Di tengah ketegangan yang memuncak, Juara Interkontinental Wanita AJ Lee dan Becky Lynch akan membawa persaingan panjang mereka ke panggung paling megah di dunia dalam pertarungan perebutan gelar yang tak boleh dilewatkan. Lee kembali ke WWE untuk pertama kalinya setelah lebih dari satu dekade untuk berpasangan dengan CM Punk dalam Pertandingan Tag Team Campuran melawan Lynch dan Seth Rollins, yang berakhir dengan Lee memaksa Lynch menyerah di Wrestlepalooza.

Lee mengulangi prestasi tersebut dengan memaksa Lynch menyerah untuk memenangkan Pertandingan WarGames di Survivor Series 2025. Kemudian, dalam pertarungan perebutan Gelar Juara Interkontinental Wanita di WWE Elimination Chamber 2026, Lee merebut gelar juara untuk pertama kalinya dalam lebih dari 11 tahun dengan memaksa Lynch menyerah akibat serangan Black Widow untuk ketiga kalinya dalam tiga pertandingan berturut-turut.

Beberapa minggu kemudian, pada episode Raw tanggal 16 Maret, Lee mengalahkan sahabatnya Bayley untuk mempertahankan gelar tersebut, namun harus mengalami serangan brutal pasca-pertandingan dari Lynch. Seminggu kemudian, The Man menegaskan bahwa dia menargetkan Lee dalam upayanya merebut kembali gelar tersebut. Sebagai tanggapan, Lee menantang Lynch untuk pertandingan ulang Kejuaraan Interkontinental Wanita di The Showcase of the Immortals.

Oba Femi vs Brock Lesnar (Pertandingan Tunggal)

Brock Lesnar mungkin akhirnya menemukan lawan sepadan. The Beast menantang para Superstar WWE untuk menjawab Tantangan Terbukanya untuk WrestleMania 42, dan Oba Femi dengan berani menerima tantangan tersebut. The Ruler berjalan santai ke ring sebelum menjatuhkan Lesnar dengan gerakan Fall from Grace yang mengejutkan, yang terasa di seluruh WWE Universe. Femi kemudian menempatkan kakinya di atas tubuh The Beast yang tergeletak, menciptakan pemandangan langka yang jarang terlihat dari Lesnar.

Mantan Juara NXT ini telah mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam pertandingan tunggal sambil mengalahkan semua lawan yang menghadang sejak kedatangannya pada bulan Desember. Di WrestleMania 42, ia akan menghadapi ujian terberatnya melawan The Beast, yang telah menyingkirkan Femi dari Royal Rumble Match tahun ini dan telah mendapatkan reputasi yang pantas sebagai penghancur lawan-lawannya. Dalam pertarungan yang pasti akan menjadi pertarungan epik, apa yang akan terjadi saat kedua raksasa ini saling berhadapan?