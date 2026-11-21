Cara menonton Prancis U17 vs Arab Saudi U17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 2 22 Nov 2026 - 08.30

Prancis U17 dan Arab Saudi U17 bertemu di Grup D Piala Dunia U17 dengan situasi yang berbeda menjelang pertandingan ini.

Prancis memuncaki Grup D setelah membuka turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Haiti U17. Prancis U17 datang dengan momentum dan akan berupaya memperkokoh posisi di puncak.

Sebaliknya, Arab Saudi berada di peringkat ketiga grup setelah kalah 3-2 dari Uruguay U17 dalam pertandingan terakhir. Hasil itu membuat mereka harus meraih poin agar tetap bersaing.

Performa Prancis belakangan ini di berbagai kompetisi tidak konsisten. Kemenangan atas Luksemburg dan Armenia dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa menunjukkan potensi serangan mereka, meski kekalahan dari Italia U17 menegaskan bahwa mereka juga memiliki kelemahan.

Arab Saudi kesulitan tampil konsisten di level ini. Catatan mereka dalam pertandingan-pertandingan terakhir Piala Dunia U17 mencerminkan tim yang masih mencari keseimbangan antara pertahanan yang solid dan ancaman serangan.

Bagi Prancis, laga ini menjadi kesempatan untuk semakin dekat ke babak gugur. Bagi Arab Saudi, ruang untuk melakukan kesalahan semakin sempit.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Prancis U17 vs Arab Saudi U17.

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